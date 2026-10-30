Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα, μετά από διπλό εμπρησμό -σε οικία και Ι.Χ. αυτοκίνητα- με δράστη, σύμφωνα με πληροφορίες, έναν 46χρονο, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 02:20 τα ξημερώματα, όταν ο 46χρονος μετέβη στην οδό Βυζαντίου. Εκεί, εισήλθε στην οικία της πρώην συντρόφου του και προκάλεσε πυρκαγιά.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, ο ίδιος άνδρας μετακινήθηκε στην οδό Νυμφών, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Το ένα όχημα ανήκει σε μια παλαιότερη πρώην σύντροφό του και το δεύτερο στον νυν σύντροφό της.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία ταυτοποίησε ως δράστη τον 46χρονο. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.