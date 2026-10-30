Στο εδώλιο κάθεται ένας 70χρονος Ελληνοκαναδός πρώην ιερέας, ο οποίος έβαλε φωτιά στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς και προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε γειτονικά σπίτια.

Ο ίδιος σώθηκε από ένα παράθυρο του φλεγόμενου σπιτιού, ενώ είχαν προηγηθεί απειλητικά μηνύματα προς τη γυναίκα, με τα οποία προανήγγειλε τις πράξεις του. Μάλιστα, όπως ισχυρίστηκε, αυτός που τον καθοδηγούσε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Σήμερα, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, έξι χρόνια μετά το περιστατικό, ο 70χρονος κάθεται στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου, κατηγορούμενος για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ επικαλείται ψυχωσική συνδρομή για να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις του.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 9 Οκτωβρίου του 2020. Τότε, η γυναίκα είχε ενημερώσει τον δικηγόρο της για την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του πρώην της, καθώς ανησυχούσε.

Η ίδια είχε έρθει στα Χανιά από τον Καναδά, όπου ζούσαν, για να γλιτώσει από αυτόν και είχε εγκατασταθεί σε δικό της σπίτι στην οδό Πόρτου.

Λίγες ώρες αργότερα, η ξύλινη κατοικία του 1623 έγινε παρανάλωμα του πυρός από την εκδικητική μανία του εν διαστάσει συζύγου της.

Σύμφωνα με όσα είπε αργότερα ο καθ’ ομολογία δράστης, πίστευε πως η πρώην του είχε βρει καταφύγιο εκεί με νέο σύντροφο, γι’ αυτό θέλησε να κάψει το σπίτι.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο με επτά άνδρες, ενώ ειδοποιήθηκαν και δύο κλειδαράδες. Ο 70χρονος είχε ταμπουρωθεί μέσα, είχε κλειδώσει και είχε βάλει και έπιπλα πίσω από την πόρτα.

Όπως λέει σήμερα, είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά τον απεγκλωβισμό του από το φλεγόμενο σπίτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα ΤΕΠ, ενώ άμεσα διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική κλινική.

«Δεν θα μείνει τίποτα από τα πράγματά σου σ…α», «Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη» ήταν μερικά από τα μηνύματα που έστελνε ο πρώην ιερέας στην παθούσα, επειδή τον χώρισε.

Στο δικαστήριο παρέστησαν προς υποστήριξη της κατηγορίας και ιδιοκτήτες διπλανών σπιτιών, που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές.

Οι καταθέσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αναγνώστηκαν στο ακροατήριο, όπως και όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις, και η δίκη διεκόπη, για να συνεχιστεί τον Νοέμβριο, με την απολογία του κατηγορούμενου.

Αυτό που θα κρίνει την ποινή και την έκτισή της θα είναι το τι θα δεχτεί το δικαστήριο ως προς τον καταλογισμό της πράξης του.