Δεν αλλάζει το καθεστώς επιμέλειας των δύο παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, καθώς το Εφετείο Αθηνών δεν έκανε δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει η υπουργός Τουρισμού, ζητώντας να αναλάβει την αποκλειστική επιμέλειά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική απόφαση διατηρεί την από κοινού ανατροφή των παιδιών από τους δύο γονείς.

Η έφεση, που είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, περιλάμβανε δύο αιτήματα: την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στην Όλγα Κεφαλογιάννη και την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης σχετικά με τους λόγους λύσης του γάμου. Με την υπ’ αριθμόν 4793/2026 απόφασή του, το Εφετείο απέρριψε επί της ουσίας και τα δύο αιτήματα, διατηρώντας όσα είχαν αποφασιστεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών τον Νοέμβριο του 2025.

Έτσι, τα δύο παιδιά θα εξακολουθήσουν να διαμένουν εναλλάξ στις κατοικίες των γονιών τους, περνώντας ίσο χρόνο με τον καθένα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δικαστήριο έλαβε υπόψη τις ανάγκες των ανηλίκων, τους δεσμούς που έχουν αναπτύξει με τους γονείς τους, αλλά και τη μικρή απόσταση που χωρίζει τα δύο σπίτια. Βασικό κριτήριο αποτέλεσε η διασφάλιση της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Πριν από την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο είχε και προσωπική επικοινωνία με τα δύο παιδιά, έπειτα από αίτημα της πλευράς της Όλγας Κεφαλογιάννη. Στο σκεπτικό του επισημαίνεται ότι η ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στην καθημερινότητά τους εξυπηρετεί το συμφέρον τους.