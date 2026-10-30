Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τον επιχειρηματία Mr Χωριάτικο ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ, οι οφειλές σε εννέα καταστήματα της Αττικής και οι καταγγελίες που αφορούν σχέσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας.

Ο επιχειρηματίας της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων Bread Factory και «Χωριάτικο» στην απολογία του αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, κάνοντας λόγο για υπόθεση φορολογικών παραβάσεων και όχι απάτης και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Τα χρέη που αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνολικές οφειλές εννέα καταστημάτων της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» στην Αττική αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καταγράφονται και μικρότερες οφειλές στη Λάρισα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα ποσά που φέρονται να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα:

Χολαργός: Περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μοσχάτο: Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Περιστέρι: Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ρυθμίσεις οφειλών και η εικόνα οικονομικής φερεγγυότητας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο επιχειρηματίας αξιοποιούσε τις κρατικές ρυθμίσεις οφειλών και την αποπληρωμή σε δόσεις.

Μέσω αυτής της πρακτικής δημιουργείτο μια εικόνα οικονομικής φερεγγυότητας, η οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Οι καταγγελίες για σχέσεις με υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΓΑΔΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι αναφορές που αφορούν πιθανές σχέσεις του επιχειρηματία με στελέχη της αστυνομίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένης σε strip club ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, στη λεωφόρο Συγγρού, υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΓΑΔΑ φέρεται να επισκεπτόταν συχνά τα καταστήματα, απολαμβάνοντας δωρεάν υπηρεσίες.

Η ίδια μαρτυρία αφήνει αιχμές ότι οι παροχές αυτές συνδέονταν με την εξασφάλιση «προστασίας» προς τις επιχειρήσεις του επιχειρηματία.

«Γνωρίζω ότι ο Γιαννακόπουλος είχε σχέσεις με αστυνομικούς. Ο Γ., με το αρχικό Γ., όπως τον αποκαλεί αξιωματικός της ΓΑΔΑ, όπως τον γνωρίζαμε, ερχόταν συχνά στα μαγαζιά, έπινε τα ποτά του και έτρωγε δωρεάν. Έχω και φωτογραφία του. Υπήρχε αστυνομική ανοχή και δωροδοκία επί πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2016», επεσήμανε στο MEGA η εργαζόμενη σε strip club.