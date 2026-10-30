Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα αίτια της πολύνεκρης έκρηξης σε πολυκατοικία στην Πλάκα πριν από περίπου έναν μήνα. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, καθώς, όπως καταγράφηκε από κάμερα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εισέβαλαν σε υποσταθμό κτιρίου που λειτουργούσε ως Airbnb, με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου.

Πίσω από την τραγωδία φέρονται να βρίσκονται τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, τα οποία φέρονται να εισέβαλαν στον υποσταθμό οκταώροφου κτιρίου που λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, με στόχο την κλοπή χαλκού.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι τρεις άνδρες

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο – ντοκουμέντο 5,5 ώρες πριν από τη φονική έκρηξη, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο κτίριο που είναι και το Airbnb.

Από το όχημα κατέβηκαν τρία άτομα και μπήκαν τρέχοντας στον υποσταθμό του κτιρίου ενώ μετά από μερικά λεπτά βγήκαν τρέχοντας κρατώντας στα χέρια τους ένα τεράστιο κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι φερόμενοι ως δράστες την ώρα που προσπαθούσαν να αποσπάσουν τον χαλκό, έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή. Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και κάποια στιγμή, κάποιος από τους ένοικους άνοιξε έναν διακόπτη, δημιουργήθηκε σπινθήρας και έγινε η φονική έκρηξη.

Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές, καθώς έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας ένα περιστατικό κλοπής σε ανείπωτη τραγωδία έχουν συλληφθεί πάνω από 20 φορές ο καθένας για παρόμοια αδικήματα, για διακίνηση ναρκωτικών, για διαρρήξεις, για κλοπές.

Το σχολικό λεωφορείο με τους 12 μαθητές που γλίτωσε την τελευταία στιγμή

Από την έκρηξη θα μπορούσαν να είχαν κινδυνεύσει ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν δώδεκα μαθητές περνούσε από το σημείο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Το γεγονός ότι το όχημα είχε απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο αποδείχτηκε καθοριστικό, καθώς οι μαθητές γλίτωσαν από μια ενδεχομένως μεγαλύτερη τραγωδία.

Το κρίσιμο εύρημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σημαντικές απαντήσεις αναφορικά με τα αίτια της τραγωδίας έδωσε η εργαστηριακή εξέταση των υπολειμμάτων της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ ανέκτησαν τον μετρητή και πραγματοποίησαν αναπαράσταση της αρχικής διάταξης, αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε την εγκατάσταση πριν από την έκρηξη.

Επίσης, το κατεστραμμένο τμήμα της σωλήνωσης μεταφέρθηκε στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο είχε υποστεί τη θραύση.

Η τεχνική εξέταση κατέδειξε ότι ο σωλήνας δεν έσπασε εξαιτίας της έκρηξης, αλλά είχε προηγουμένως υποστεί μηχανική καταπόνηση λόγω ισχυρού εφελκυσμού. Με άλλα λόγια, τα ευρήματα παραπέμπουν σε βίαιο τράβηγμα της σωλήνωσης, συμβατό με απόπειρα αποκόλλησής της.

Στο συγκεκριμένο σημείο τοποθετείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η έναρξη της διαρροής που οδήγησε στην τραγωδία.