Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος, απολογούμενος αυτή την ώρα, φέρεται να κάνει λόγο για υπόθεση φορολογικών παραβάσεων και όχι απάτης.

Ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, ισχυρίζεται ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Μάλιστα, ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αναφερόμενος στις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να λέει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Στόχος ήταν, όπως φέρεται να αναφέρει ο κατηγορούμενος, να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι οι επιχειρήσεις του ήταν ευκαιριακές, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Στο πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων προβλήματα στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος αναφέρεται και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επιχειρούν να αποδομήσουν τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ήδη, τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να καλούνται να καταβάλλουν και χρηματική εγγύηση.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον τριών ανακριτών. Σήμερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων 30 κατηγορούμενοι, ενώ αύριο απολογούνται άλλοι 29.