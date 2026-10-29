Τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον δολοφόνο της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον στα Χανιά περιγράφει μία γυναίκα, η οποία κατάφερε να γλιτώσει από την επίθεσή του. Ο άνδρας την καταδίωξε με το αυτοκίνητό του μέσα στη νύχτα, τη χτύπησε και στη συνέχεια πέρασε πάνω από τα πόδια της, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η συγκλονιστική μαρτυρία της έρχεται στο φως μετά τη νέα καταδίκη του 34χρονου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών ακόμη γυναικών και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης, χωρίς αναστολή και χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Μιλώντας στο Flashnews.gr, η γυναίκα περιγράφει πώς μια συνηθισμένη επιστροφή από τη δουλειά της στην Κίσαμο μετατράπηκε σε εφιάλτη και πώς μια απόφαση της τελευταίας στιγμής αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή της.

«Τον είδα ξανά και ξανά, κατάλαβα ότι με ακολουθούσε»

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11 το βράδυ, όταν η γυναίκα επέστρεφε πεζή από το ξενοδοχείο όπου εργαζόταν.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου στην Κίσαμο, περίπου στις 23:00 το βράδυ, πεζή. Έφυγα από το ξενοδοχείο όπου εργαζόμουν και, όταν ήμουν στο κέντρο της Κισάμου, είδα το αυτοκίνητό του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτοκίνητο και το συγκράτησα», αναφέρει.

Συνέχισε να περπατά προς το σπίτι της, όμως, όταν έφτασε σε μια περιοχή χωρίς φωτισμό, είδε ξανά το ίδιο όχημα.

«Συνέχισα στον δρόμο μου, είχα φτάσει στα όρια της πόλης. Από εκεί και έπειτα επικρατεί σκοτάδι στον δρόμο. Εκεί τον είδα ξανά. Κατάλαβε ότι κατευθυνόμουν στον δρόμο που δεν είχε φως. Εγώ, συνέχισα τη διαδρομή μου και, όταν βρισκόμουν στη μέση του πουθενά τον είδα πάλι. Αναρωτήθηκα τι συμβαίνει και αν με ακολουθεί».

Η ανησυχία της μεγάλωνε. Προσπαθώντας να προστατευτεί, σταμάτησε μπροστά σε ένα σπίτι και προσποιήθηκε ότι προσπαθούσε να μπει μέσα, ελπίζοντας πως ο οδηγός θα πίστευε ότι βρισκόταν στην κατοικία της και θα απομακρυνόταν.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο εμφανίστηκε ξανά.

«Έκανα τούμπα στον αέρα, πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια μου»

Η γυναίκα αποφάσισε να τρέξει προς το σπίτι της, θεωρώντας ότι μπορούσε να προλάβει να φτάσει σε ασφαλές σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσε τον ήχο του αυτοκινήτου να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

«Σκέφτηκα ότι προλαβαίνω να τρέξω προς το σπίτι όπου έμενα εγώ και έτσι έκανα. Ξαφνικά, όσο έτρεχα, μέσα στην απόλυτη ησυχία, άκουσα πίσω μου ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και τον χαρακτηριστικό ήχο που έκανε το αυτοκίνητό του. Τότε, με χτύπησε. Έκανα τούμπα στον αέρα και κατέληξα στον δρόμο».

Η επίθεση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

«Ξεκίνησα να του φωνάζω. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ μπροστά από αυτό, πεσμένη δίπλα σε ένα συρματόπλεγμα. Αυτός, πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα να φωνάζω και αποφάσισα ότι εκείνη είναι μία στιγμή ζωής και θανάτου».

«Αν έτρεχα, σίγουρα θα με έπιανε και θα είχαν τελειώσει όλα»

Παρά τον τραυματισμό και τον φόβο της, η γυναίκα κατάφερε να σκεφτεί έναν τρόπο διαφυγής. Αντί να συνεχίσει να τρέχει στον δρόμο, αποφάσισε να περάσει πάνω από έναν φράχτη και να κρυφτεί σε ένα γειτονικό αμπέλι.

«Αποφάσισα, αντί να ξεκινήσω το τρέξιμο, να πηδήξω τον φράχτη και να περάσω στο διπλανό αμπέλι να κρυφτώ. Αν έτρεχα σίγουρα θα με έπιανε και θα είχαν τελειώσει όλα».

Ακόμη και μέσα στην κρυψώνα της, φοβόταν ότι ο άνδρας θα την εντόπιζε. Γι’ αυτό απέφυγε αρχικά να χρησιμοποιήσει το κινητό της.

«Δεν ήθελα να καλέσω κάποιον γιατί θα άναβε η οθόνη του κινητού και θα φαινόμουν. Εκείνος περίμενε να δει τι θα συμβεί, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσα να πετάει κάτι προς το μέρος μου».

Τελικά, κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύντροφό της και να του ζητήσει βοήθεια.

Όταν εκείνος έφτασε, ο δράστης είχε ήδη απομακρυνθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο σύντροφός της διασταυρώθηκε στον δρόμο με το αυτοκίνητο του άνδρα που της είχε επιτεθεί, χωρίς εκείνη τη στιγμή να γνωρίζει ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Οι δυο τους προσπάθησαν να εντοπίσουν το όχημα στους δρόμους της Κισάμου, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην αστυνομία.

Νέα καταδίκη για τον δολοφόνο της Σούζαν Ίτον: 16 χρόνια κάθειρξης για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας

Η συγκεκριμένη επίθεση, μαζί με δύο ακόμη περιστατικά σε βάρος γυναικών, εξετάστηκε σε νέα δίκη στο Ρέθυμνο.

Το δικαστήριο έκρινε τον 34χρονο ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών, χωρίς αναστολή, ενώ δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Η γυναίκα που περιέγραψε την επίθεση στο Flashnews.gr κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρας κατηγορίας. Οι άλλες δύο γυναίκες δεν παρέστησαν στη διαδικασία και αναγνώστηκαν οι προανακριτικές καταθέσεις τους.

Η υπόθεση συνδέεται με τη δολοφονία της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον, καθώς ο καταδικασθείς είχε χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του και κατά την επίθεση εναντίον της.

Η υπεράσπιση άσκησε έφεση

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η δικηγόρος που ορίστηκε από το δικαστήριο για την υπεράσπιση του 34χρονου, Αναστασία Κυραμαριού, γνωστοποίησε ότι ασκήθηκε έφεση.

«Γνώμη της υπεράσπισης είναι ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητά του. Ασκήθηκε έφεση και η υπόθεση θα αξιολογηθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, όπου θα αναπτυχθούν πλήρως οι θέσεις της υπεράσπισης, τόσο ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων όσο και ως προς την επιβληθείσα ποινή», ανέφερε.

Η δικηγόρος εξέφρασε επίσης την ελπίδα να παραστούν όλοι οι μάρτυρες στη δευτεροβάθμια διαδικασία, ώστε να εξεταστούν αυτοπροσώπως.

«Είναι σημαντικό η κρίση να διαμορφωθεί με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, χωρίς να επηρεάζεται από προηγούμενη δικαστική πορεία του κατηγορουμένου», σημείωσε.

Καταλήγοντας, η υπεράσπιση τόνισε ότι σέβεται τη δικαστική κρίση, αλλά η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.