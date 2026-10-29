Πέντε άτομα στη Γλυφάδα συνελήφθησαν, γιατί κατηγορούνται πως έναντι χρηματικής αμοιβής πάρκαραν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεσημβρινές ώρες χθες (28-10-2026) πραγματοποιήθηκε εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Γλυφάδας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη πέντε ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις παραλάμβαναν τα οχήματα και οι δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων.

Ειδικότερα, τρεις εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 22, 39 και 45 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα οι οδηγοί, έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Η δικογραφία του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.