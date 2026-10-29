Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περνούν ο ένας μετά τον άλλον οι 30 πρώτοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο», προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν.

Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν πάρει το δρόμο για τη φυλακή, μετά τις απολογίες τους, τρεις κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις εγγυοδοσία.

Η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, που χειρίζονται τρεις ανακριτές, είναι σε πλήρη εξέλιξη με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, που στο σύνολό τους φτάνουν τους 59, να απολογούνται αύριο.

Τα βλέμματα, ωστόσο, στρέφονται στην απολογία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, Άγγελου Γιαννακόπουλου, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ώρες για σωρεία κακουργηματικών πράξεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για υπόθεση διαφορών φορολογικής φύσεως. Μάλιστα, ο 57χρονος φέρεται να δηλώνει πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά». Αυτός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του βασικού κατηγορούμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, θα κριθεί, όπως και για το σύνολο των συγκατηγορουμένων του, αν θα προφυλακιστεί ή όχι.