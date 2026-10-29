Στη σύλληψη ενός 38χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την παραλαβή ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Ο άνδρας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος.

Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του 38χρονου, ενώ συνολικά στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.090 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένο σε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες, 819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 115,61 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε δυο συσκευασίες, οκτώ δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, τρεις ζυγαριές, 470 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.