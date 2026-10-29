Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην απολογία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, μετά τις 6 απόγευμα, ο ένας μετά τον άλλον οι 30 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί να δώσουν εξηγήσεις σήμερα, περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

Τρεις ανακριτές χειρίζονται την υπόθεση με τους πρώτους 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες ως μέλη του κυκλώματος να καλούνται σε απολογία για βαρύτατα αδικήματα που αφορούν εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, με φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, ξέπλυμα χρήματος και άλλες σοβαρές κατηγορίες που φέρονται να διαπίστωσαν οι αρχές.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαστροπεία και ληστεία.

Οι οικονομικές κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, φερόμενες απάτες σε βάρος του Δημοσίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απάτη από κοινού.

Δομή και διακριτοί ρόλοι

Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται στον 57χρονο ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών, ενώ στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφεται ένα σύστημα επικοινωνίας με ψευδώνυμα, κωδικές ονομασίες, δομή και διακριτούς ρόλους. Στην κορυφή της πυραμίδας φέρεται να εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης των φούρνων τον οποίο αποκαλούν, μεταξύ άλλων, «μεγάλο», «Daddy». Ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται κάνοντας λόγο για φορολογική υπόθεση, ισχυρισμό τον οποίο θα αναπτύξει και στο απολογητικό υπόμνημα που θα καταθέσει στον ανακριτή.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή.

Ανακριτής και εισαγγελέας είναι αυτοί που με την απόφασή τους θα καθορίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κάθε κατηγορούμενου εξετάζοντας, μετά τις απολογίες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή επιβολή περιοριστικών όρων.

Για τις αρχές είναι ανοικτό το ενδεχόμενο τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας για να εμφανίζονται τελικά ως νόμιμα.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως ερευνάται η περίπτωση πρόσωπα που συνδέονται με τη φερόμενη οργάνωση να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και σε δύο γνωστά στριπ κλαμπ. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών.

Στο διαβιβαστικό της αστυνομίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, 149 φυσικά πρόσωπα, δεκατρία ονόματα ξένων υπηκόων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι», ενώ προέκυψε ότι δεν πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα, 520 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να ανήκουν σε 320 δικαιούχους, ένα τεράστιο δίκτυο εταιρειών αλλά και λογαριασμοί σε χώρες του εξωτερικού.

Οι δρόμοι του χρήματος και οι κρατικοί λειτουργοί

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως αναζητούνται οι δρόμοι του χρήματος που, σύμφωνα με την κατηγορία, προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και χάνονταν περνώντας μέσα από ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών καταλήγοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, συναλλαγές που συνδέονται με τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία αλλά και επενδύσεις σε ακίνητα.

Παράλληλα, εξετάζονται και καταγγελίες για σχέσεις με κρατικούς λειτουργούς και αστυνομικούς που διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε επί χρόνια χωρίς να εντοπίζεται.