Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις μετά την εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, κάτω από την ομπρέλα του δικτύου «Χωριάτικο», στην οποία προχώρησε το «ελληνικό FBI». Υπό τον συντονισμό του Εισαγγελέα Εφετών – αρμόδιου για τη ΔΑΟΕ, αστυνομικοί της υπηρεσίας διεξήγαγαν στις 11 και 12 Ιουλίου τρεις διαδοχικές, μυστικές επιχειρήσεις σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής.

Η έρευνα, η οποία αρχικά εστίαζε στη φοροδιαφυγή, γρήγορα επεκτάθηκε στα αδικήματα της μαστροπείας και της εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Μάλιστα, με εισήγηση του «ελληνικού FBI», το νομικό πλαίσιο για τη μαστροπεία αυστηροποιήθηκε τον Αύγουστο, αποκτώντας κακουργηματική μορφή όταν τελείται στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος και με κάλυψη νόμιμες επιχειρήσεις.

Από τα 10 έως τα 400 ευρώ οι «ταρίφες»

Η πρώτη μυστική έρευνα έλαβε χώρα σε κατάστημα επί της λεωφόρου Συγγρού, όπου εντοπίστηκαν να εργάζονται περίπου 20 γυναίκες και 10 άνδρες χορευτές. Αστυνομικοί που παρίσταναν τους πελάτες κατέγραψαν τη λειτουργία δύο ταμειακών μηχανών, πέντε τερματικών POS, καθώς και την ύπαρξη αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (ATM) εντός του χώρου.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, οι αλλοδαπές εργαζόμενες στην πλειονότητά τους από τη Λατινική Αμερική ενημέρωναν τους «πελάτες» για τον τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Απλός αισθησιακός χορός στα 10 ευρώ

Πριβέ χορός (σε ειδικό χώρο) στα 50 ευρώ

Ερωτική συνεύρεση (στον ημιώροφο) στα 400 ευρώ

Την ίδια νύχτα πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη έφοδος σε δεύτερο strip club του ίδιου ιδιοκτήτη, στη Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης. Εκεί, δέκα γυναίκες εναλλάσσονταν στην κεντρική σκηνή προβαίνοντας σε στριπτίζ με τις χρεώσεις να διαμορφώνονταν στα 10 ευρώ για τον απλό χορό, 50 ευρώ για το πριβέ και 150 ευρώ για την ερωτική επαφή, η οποία πραγματοποιούνταν στον 1ο όροφο σε έναν «ιδιωτικό» χώρο.

Παρόμοια εικόνα και τιμολογιακή πολιτική κατέγραψαν οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ και τη νύχτα της 12ης Ιουλίου, σε τρίτο κατάστημα του δικτύου στην οδό Μιχαλακοπούλου, ωστόσο η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στην εκμετάλλευση γυναικών και τη φοροδιαφυγή, αλλά περιελάμβανε και βίαιες έκνομες ενέργειες.

Ο λόγος για ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου, όταν αλλοδαποί πελάτες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα ληστείας στο κατάστημα της Συγγρού και όταν διαμαρτυρήθηκαν για το υπερβολικό ποσό των 250 ευρώ που τους ζητήθηκε για παραμονή μίας ώρας, τότε δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 5 ατόμων της… ασφαλείας του μαγαζιού. Ακολούθησε καταγγελία στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως και τότε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη άλλα 6 παρόμοια περιστατικά – καταγγελίες.