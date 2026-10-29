Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», για την δράση πολυπλόκαμου κυκλώματος με δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα.

Στα δικαστήρια θα βρεθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, η απολογία του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις έξι το απόγευμα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα δοθούν αύριο.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς, προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν:

Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Το δίκτυο φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του περίπου 520 εταιρείες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Κόρινθος, η Αττική και η Ρόδος. Στο τελευταίο νησί, οι ερευνητές εξετάζουν δραστηριότητα που φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2017-2018 και να αφορά τον παράνομο έλεγχο των παραλιών με τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση.

Τα ποσά που συνδέονται με τη δραστηριότητα στη Ρόδο

Για τις περιόδους από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026, τα ποσά που αναφέρονται για έσοδα και λειτουργικά έξοδα κατανέμονται ως εξής:

κ. Άγγελος: 2.884.888,15 ευρώ

κ. Ρίζος: 1.567.735,00 ευρώ

κ. Κώστας: 1.093.104,50 ευρώ

κ. Λάκης: 305.000 ευρώ

Κάτια: 205.000 ευρώ

κ. Θανάσης: 102.500 ευρώ

Παράλληλα, στο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επανέρχεται και το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Το 2007 είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις trafficking και λειτουργία strip clubs, ωστόσο είχε αθωωθεί.

Οι συνομιλίες για τα ταξίδια του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία, ο οποίος συνδέεται με την ιδιοκτησία των φούρνων «Χωριάτικο», στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνομιλίες που φέρεται να αποτυπώνουν πτυχές της δραστηριότητάς του.

Σε μία από αυτές, η οποία μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων του Star, ο Γιαννακόπουλος συνομιλεί με μία 47χρονη υπάλληλο, η οποία φέρεται να αποτελούσε στενή συνεργάτιδά του και είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας βρισκόταν στην Αλβανία και συζητούσε για τα ταξίδια που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει σε διάφορες χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου.

Η συνομιλία έχει ως εξής:

Επιχειρηματίας: «Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει».

Υπάλληλος: «Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;»

Επιχειρηματίας: «Αλβανία. Τι σημασία έχει;»

Υπάλληλος: «Ε, νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε».

Επιχειρηματίας: «Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα γιατί εγώ θα κάνω 10 ημέρες να γυρίσω».

Οι προορισμοί που αναφέρονται στις συνομιλίες δεν περιορίζονται στις παραπάνω χώρες. Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία καταγράφηκε στις 28 Απριλίου μεταξύ δύο ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, γίνεται αναφορά και στις Μπαχάμες.

Ο διάλογος που καταγράφηκε είναι ο ακόλουθος:

Άντρας 1: «Έχει έρθει, έχει επιστρέψει».

Άντρας 2: «Από πού;»

Άντρας 1: «Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες… Ξέρω εγώ, κάπου».

Άντρας 2: «Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;»

Άντρας 1: «Ε, τώρα, τι ψάχνεις ρε συ;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις 24 Οκτωβρίου 2025 οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλει στον επιχειρηματία περιοριστικούς όρους για την υπόθεση δωροδοκίας υπαλλήλου. Ανάμεσα στους όρους αυτούς περιλαμβανόταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.