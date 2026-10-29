Τρεις υποθέσεις απάτης, με το συνολικό ποσό της παράνομης λείας να υπερβαίνει τις 19.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, προχωρώντας στην ταυτοποίηση τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις.

Οι απάτες σημειώθηκαν από τα τέλη Ιουνίου του 2024 έως τις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η μία περίπτωση αφορούσε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αγγελία πώλησης αυτοκινήτου, ενώ στις άλλες δύο οι δράστες φαίνεται να προσποιήθηκαν τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους.

Εις βάρος των εμπλεκόμενων ατόμων σχηματίστηκαν δικογραφίες που αναμένεται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.