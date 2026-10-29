Θύμα βιασμού από έξι ομοεθνείς του κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 41χρονος Πακιστανός στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο βιασμός του βιντεοσκοπήθηκε, ενώ οι δράστες τον τραυμάτισαν και στη συνέχεια τον πέταξαν στη θάλασσα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 41χρονος, τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, στην σε εξωτερικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίων Πάντων.

Όπως ισχυρίστηκε, τα έξι άτομα, χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, με έναν εξ’ αυτών να βιντεοσκοπεί και άλλον να τον τραυματίζει στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια, ο 41χρονος είπε ότι τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο Πακιστανούς ηλικίας 40 και 34 ετών, οι οποίοι φέρεται να είναι δύο από τους έξι δράστες του βιασμού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες συνεχίζονται.