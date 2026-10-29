Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι έξι προσαχθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, σε ξενοδοχείο της πόλης.

Σε βάρος των έξι ατόμων, που προσήχθησαν μετά την ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ, όπως αναφέρει το thestival.gr, δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη.

Στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, μέλη του ΠΑΜΕ, επιχείρησαν να σπάσουν τον φραγμό των ΜΑΤ, που είχε στηθεί στο σημείο, και να κινηθούν προς το ξενοδοχείο, όπου θα γινόταν η ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.

Ακολούθησε ένταση, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για χθες η Ελληνική Αστυνομία είχε απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.