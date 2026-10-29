Στη σύλληψη ενός 36χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10) αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περίπου μία ώρα αφού είχε ληστέψει ψιλικατζίδικο.

Ο 36χρονος, γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα, εισέβαλε στο κατάστημα ψιλικών και απείλησε τον υπάλληλο με μαχαίρι, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει το ταμείο. Στη συνέχεια, άρπαξε περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Κατά τις 5:00 το πρωί, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον 36χρονο και τον συνέλαβαν, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.