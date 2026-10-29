Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για το κύκλωμα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται οι διασυνδέσεις με κρατικές υπηρεσίες, οι καταγγελλόμενες δωροδοκίες, οι επιχειρήσεις που ελέγχονταν από το δίκτυο και οι μετακινήσεις του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επαφών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε πληροφορίες από υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, η Επιθεώρηση Εργασίας και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Όπως αναφέρει το Mega μέσω των συγκεκριμένων διασυνδέσεων, το κύκλωμα φέρεται να αποκτούσε απόρρητα στοιχεία και να ενημερωνόταν εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, διευκόλυνε τη δράση του.

Το δίκτυο φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του περίπου 520 εταιρείες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Κόρινθος, η Αττική και η Ρόδος. Στο τελευταίο νησί, οι ερευνητές εξετάζουν δραστηριότητα που φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2017-2018 και να αφορά τον παράνομο έλεγχο των παραλιών με τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση.

Τα ποσά που συνδέονται με τη δραστηριότητα στη Ρόδο

Για τις περιόδους από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026, τα ποσά που αναφέρονται για έσοδα και λειτουργικά έξοδα κατανέμονται ως εξής:

κ. Άγγελος: 2.884.888,15 ευρώ

κ. Ρίζος: 1.567.735,00 ευρώ

κ. Κώστας: 1.093.104,50 ευρώ

κ. Λάκης: 305.000 ευρώ

Κάτια: 205.000 ευρώ

κ. Θανάσης: 102.500 ευρώ

Παράλληλα, στο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επανέρχεται και το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Το 2007 είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις trafficking και λειτουργία strip clubs, ωστόσο είχε αθωωθεί.

Οι συνομιλίες για τα ταξίδια του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία, ο οποίος συνδέεται με την ιδιοκτησία των φούρνων «Χωριάτικο», στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνομιλίες που φέρεται να αποτυπώνουν πτυχές της δραστηριότητάς του.

Σε μία από αυτές, η οποία μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων του Star, ο Γιαννακόπουλος συνομιλεί με μία 47χρονη υπάλληλο, η οποία φέρεται να αποτελούσε στενή συνεργάτιδά του και είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας βρισκόταν στην Αλβανία και συζητούσε για τα ταξίδια που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει σε διάφορες χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου.

Η συνομιλία έχει ως εξής:

Επιχειρηματίας: «Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.»

Υπάλληλος: «Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;»

Επιχειρηματίας: «Αλβανία. Τι σημασία έχει;»

Υπάλληλος: «Ε νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.»

Επιχειρηματίας: «Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα γιατί εγώ θα κάνω 10 ημέρες να γυρίσω.»

Οι προορισμοί που αναφέρονται στις συνομιλίες δεν περιορίζονται στις παραπάνω χώρες. Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία καταγράφηκε στις 28 Απριλίου μεταξύ δύο ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, γίνεται αναφορά και στις Μπαχάμες.

Ο διάλογος που καταγράφηκε είναι ο ακόλουθος:

Άντρας 1: «Έχει έρθει, έχει επιστρέψει.»

Άντρας 2: «Από πού;»

Άντρας 1: «Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες… Ξέρω εγώ, κάπου.»

Άντρας 2: «Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;»

Άντρας 1: «Ε τώρα, τι ψάχνεις ρε συ;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2025, οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλει στον επιχειρηματία περιοριστικούς όρους για την υπόθεση δωροδοκίας υπαλλήλου. Ανάμεσα στους όρους αυτούς περιλαμβανόταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στο μικροσκόπιο κρατικοί υπάλληλοι για τις σχέσεις τους με το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής, ενώ ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις δημόσιων υπαλλήλων με τα μέλη του δικτύου.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που καταγράφηκαν από τον κοριό της ΕΛΑΣ φέρονται να αποκαλύπτουν τη χρήση κωδικών από τα μέλη του δικτύου, προκειμένου να αναφέρονται σε επιχειρήσεις, μέσα πληρωμών, μετρητά και ναρκωτικές ουσίες χωρίς να χρησιμοποιούν τις πραγματικές ονομασίες τους.

Ειδικότερα, οι εταιρείες του κυκλώματος αναφέρονταν ως «Όμιλος», τα POS αποκαλούνταν «μηχανάκια», οι ποσότητες ναρκωτικών που φέρεται να διακινούνταν περιγράφονταν ως «σουβλάκια», ενώ για τα μετρητά χρησιμοποιούσαν τον όρο «μαγκούτ».

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, τέλος, και η διακίνηση χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό. Οι χώρες στις οποίες φέρεται να κατέληξαν χρηματικά ποσά περιλαμβάνουν την Ισλανδία, τη Δανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία.