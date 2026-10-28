Μέρα με τη μέρα, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής με κεντρικό πρόσωπο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» και ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών να συμπληρώνει το «παζλ», με ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και η εμπλοκή περίπου 520 εταιρειών.

Με τον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των φούρνων να έχει ήδη συλληφθεί για την υπόθεση, αποκαλύπτονται συνομιλίες του που αποκαλύπτουν «κομμάτια» της δράσης του.

Σε μία από αυτές, που δημοσιοποιήθηκε στο δελτίο του Star, ο ίδιος μιλάει με το δεξί του χέρι, μία 47χρονη υπάλληλο που είναι και κατηγορούμενη. Ο Mr. Χωριάτικο φαίνεται να ήταν στην Αλβανία και να μιλούσε για τα ταξίδια που προγραμμάτιζε να κάνει, σε χώρες που εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η συνομιλία έγινε στις 16 Απριλίου.

Επιχειρηματίας: Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.

Υπάλληλος: Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;

Επιχειρηματίας: Αλβανία. Τι σημασία έχει;

Υπάλληλος: Ε νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.

Επιχειρηματίας: Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα γιατί εγώ θα κάνω 10 ημέρες να γυρίσω.

Τα ταξίδια του, είχαν και… Μπαχάμες, όπως αποκαλύπτεται από άλλη συνομιλία μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων στις 28 Απριλίου.

Άντρας 1: Έχει έρθει, έχει επιστρέψει.

Άντρας 2: Από πού;

Άντρας 1: Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες… Ξέρω εγώ, κάπου.

Άντρας 2: Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;

Άντρας 1: Ε τώρα, τι ψάχνεις ρε συ;

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24 Οκτωβρίου 2025 οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλλει στον επιχειρηματία περιοριστικούς όρους για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου, μεταξύ αυτών και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα…

Ελέγχονται κρατικοί υπάλληλοι για διασυνδέσεις με το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Την ίδια ώρα, ξετυλίγεται το κουβάρι για το πώς δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τον φάκελο να διαβιβάζεται στο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα μέλη του κυκλώματος αποκαλούσαν «βαφτιστήρια» δημόσιους υπαλλήλους που δωροδοκούσαν και λειτουργούσαν περισσότερες από 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και άλλες περιοχές.

Όπως κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, τα μέλη στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Οι εταιρείες του κυκλώματος ήταν ο «Όμιλος», τα POS ήταν τα «μηχανάκια», οι ποσότητες ναρκωτικών που συχνά διακινούνταν ήταν τα «σουβλάκια» και τα μετρητά ήταν τα «μαγκούτ».

Χρήματα φέρεται πως διακινήθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού σε Ισλανδία, Δανία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ολλανδία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Γαλλία.