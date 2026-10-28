Εξακολουθού να σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το πολυδαίδαλο δίκτυο γύρω από τους φούρνους «Χωριάτικο».

Καθώς έρχεται στο φως ένα κουβάρι εκτεταμένης φοροδιαφυγής και συστηματικής εξαπάτησης του Δημοσίου, μέσω ενός μηχανισμού που δραστηριοποιούνταν σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, οι συνομιλίες με κωδικές ονομασίες των μελών του κυκλώματος αφήνουν να εννοηθούν πιθανές διασυνδέσεις με υπαλλήλους υπηρεσιών, με τις Αρχές να ερευνούν και ενδεχόμενες δωροδοκίες.

Αναλυτικότερα, η δικογραφία -η οποία ξεπερνά τις 850 σελίδες- περιλαμβάνει 149 κατηγορούμενους. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση αφορούν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών και ασφαλιστικών εισφορών.

Οι απολογίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν ανά ομάδες αύριο Πέμπτη 29/10/2026 και την Παρασκευή.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα τεράστιο μηχανισμό εξαπάτησης του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.

Ως αρχηγικό μέλος εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας των φούρνων Χωριάτικο, ο οποίος φέρεται να παίρνει όλες τις αποφάσεις.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης των φούρνων και οι συνεργάτες του φέρεται να λειτουργούσαν 433 επιχειρήσεις, κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο.

Στις νόμιμες επισυνδέσεις υπάρχουν καταγραφές συνομιλιών όπου φέρεται κατηγορούμενος να λειτουργούσε ως σύνδεσμος με 7 άτομα από υπηρεσίες όπως ο ΕΦΚΑ, η εφορία και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Χρησιμοποιούνται συνθηματικά όπως τους δικούς μας βαφτιστήρια, θεία ή ξαδέρφη.

Τρεις μέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση με συγκεκριμένη υπηρεσία, φέρεται να καταγράφηκαν συνομιλίες χαρακτηρίζοντας κραγιονάκια πιθανότατα κάποια δώρα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η δωροληψία μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται.

Σε άλλη συνομιλία οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως κάποιοι εμπλεκόμενοι αναφέρθηκαν σε πληροφόρηση από αστυνομικό για επικείμενους ελέγχους σε κατάστημα και πως σε άλλον αστυνομικό είχαν δοθεί 1.500 ευρώ, χωρίς όμως να κατονομάζονται.

Με αχυρανθρώπους έλεγχε 433 εταιρείες, ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης

Περίπου 433 επιχειρήσεις σε Αττική, επαρχία, Ρόδο και Μύκονο φέρεται να λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης των φούρνων Χωριάτικο, και οι συνεργάτες του.

Οι 340 ήταν φούρνοι, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα με στριπ σόου, ενώ διατηρούσε και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Ο συντονισμός των καταστημάτων γινόταν σε Κεντρικά Γραφεία στην Αττική με άτυπο λογιστικό γραφείο και ευρύ δίκτυο αχυρανθρώπων (άνω των 100).

Ανάμεσά τους γνωστό μέλος της «Greek Mafia» και ένας πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση λειτουργίας των καταστημάτων, δημιουργία νομικών οντοτήτων, πληρωμή αχυρανθρώπων κλπ.

Ο μηνιαίος μισθός των αχυρανθρώπων ήταν 1.000 ευρώ. Επέλεγε ανθρώπους χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας ή ακόμα και πεθαμένους ή και ανύπαρκτους.

Στη συνέχεια, με τα στοιχεία τους, δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν χωρίς να φαίνεται ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης από άλλα μέλη της οργάνωσης. Όπως στην περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, όπου γυναίκα-μέλος της οργάνωσης έκανε εικονική πρόσληψη του ιδιοκτήτη, ως δήθεν διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης.

Από την έρευνα σε βάθος 10ετίας φαίνεται ότι δεν κατέβαλε συστηματικά εργοδοτικές εισφορές 38.800.000 ευρώ χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38 εκατομμύρια ευρώ, αποκρυπτόμενη φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κλπ.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται και για μαστροπεία

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία που αφορούσε στο trafficking αλλοδαπών γυναικών με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας. Στη συνέχεια τις εξέδιδαν στα κλαμπ στριπ σόου που διατηρούσε σε Αττική και Μύκονο. Μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας είναι και η τυχόν εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών με την οργάνωση.

Παρόμοια παραδοχή προκύπτει και από μέλος της οργάνωσης με εταιρεία βαν στην Μύκονο αλλά και από ένα μεσάζοντα που κάλεσε τον αρχηγό της οργάνωσης για να εργαστεί μία συγκεκριμένη κοπέλα.

Για να αποκρύψει τα χρήματα η οργάνωση διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ιρλανδία και Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες-«κελύφη» που διαχειρίζονταν από ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Βρέθηκαν παράλληλα, έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο που διαχειρίζονταν δύο αλλοδαπές. Η μία έχει διαφύγει στη Γερμανία και η άλλη στη Ρουμανία και η σύζυγος του αρχηγού που εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου πραγματικός δικαιούχος ήταν ο ίδιος.