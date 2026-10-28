Τον έλεγχο της λειτουργίας συγκεκριμένων σχολείων και του συστήματος μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών ζητά η ΟΙΕΛΕ, καταγγέλλοντας ότι πίσω από σχολικές αθλητικές διακρίσεις ενδέχεται να λειτουργούσε μηχανισμός συναλλαγών μεταξύ εκπαιδευτηρίων, συλλόγων και μάνατζερ.

Οι αναφορές, που άρχισαν να συγκεντρώνονται με αφορμή την υπόθεση Basketgate, αφορούν εικονική φοίτηση, πιθανή χειραγώγηση αγώνων και διοργανώσεις που φέρονται να δημιουργούν προϋποθέσεις προνομιακής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χριστόπουλος, ζήτησε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, μιλώντας στις «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ανάκληση αδειών λειτουργίας σχολείων και αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για όσους αποδειχθεί ότι συμμετείχαν στις καταγγελλόμενες πρακτικές. Έκανε λόγο για «παραδειγματική τιμωρία», ακόμη και οριστική απόλυση εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Οι καταγγελίες, πάντως, παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένες ευθύνες συγκεκριμένων σχολείων ή προσώπων.

Καταγγελίες για τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σχολεία

Στην τελευταία παρέμβασή του, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε σε σοβαρές καταγγελίες για τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σχολεία, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αναφορές και για άλλες περιπτώσεις με μικρότερη, κατά την εκτίμησή του, έκταση παραβατικότητας.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα σύστημα προσέλκυσης αθλητικών ταλέντων από διαφορετικές περιοχές της χώρας, με δύο βασικές υποσχέσεις: περιορισμένη έως σχεδόν ανύπαρκτη παρακολούθηση μαθημάτων, ώστε τα παιδιά να αφιερώνονται στην προπόνηση, και συγκρότηση ισχυρών σχολικών ομάδων με δυνατότητα διακρίσεων σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

Οι διακρίσεις αυτές θα μπορούσαν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για τη μοριοδότηση κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, οι αναφορές δεν περιορίζονται στο μπάσκετ, αλλά περιλαμβάνουν το πόλο, το χάντμπολ και το βόλεϊ.

Η Ομοσπονδία είχε ήδη διαβιβάσει καταγγελίες στο υπουργείο Παιδείας τις προηγούμενες ημέρες. Σε παλαιότερη παρέμβασή του στο ΕΡΤnews, ο κ. Χριστόπουλος είχε επισημάνει ότι οι αναφορές αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν πρέπει να γενικεύονται στο σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ούτε να επισκιάζουν τους μαθητές που συνδυάζουν με συνέπεια σχολείο και αθλητισμό.

Οι διασυνδέσεις με μάνατζερ και συλλόγους

Κατά την περιγραφή του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, το σοβαρότερο ζήτημα είναι η πιθανή σύνδεση των σχολικών πρακτικών με ένα ευρύτερο δίκτυο προώθησης αθλητών. Ένα παιδί με προοπτικές, όπως υποστήριξε, μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με την απαίτηση να συνεργαστεί με συγκεκριμένο μάνατζερ, να εγγραφεί σε συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο και να ενταχθεί σε συγκεκριμένο σύλλογο, προκειμένου να διεκδικήσει την εξέλιξη της καριέρας του.

Ο κ. Χριστόπουλος μετέφερε επίσης τηλεφωνική καταγγελία μητέρας, σύμφωνα με την οποία δύο μέλη της ΕΟΚ της ζήτησαν χρήματα για να ενταχθεί το παιδί της στην Εθνική Εφήβων. Πρόκειται για ισχυρισμό που δημοσιοποίησε ο ίδιος, χωρίς στην παρέμβασή του να κατονομάζονται τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται.

Στο ερώτημα αν οι διοικήσεις των σχολείων γνώριζαν τις καταγγελλόμενες πρακτικές, απάντησε: «Εννοείται ότι είναι εν γνώσει τους», υποστηρίζοντας ότι η γνώση δεν περιοριζόταν σε έναν προπονητή.

Τα απουσιολόγια και η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών

Πέρα από την αξιοπιστία των αθλητικών διοργανώσεων, η ΟΙΕΛΕ θέτει ζήτημα ουσιαστικής φοίτησης και εποπτείας των ανηλίκων. Ο πρόεδρός της ανέφερε ότι γυμναστές συλλόγων τού περιέγραφαν προπονήσεις μαθητών σε ώρες κατά τις οποίες θα έπρεπε να βρίσκονται στην τάξη.

Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή άλλου επείγοντος περιστατικού: ο εκπαιδευτικός που βεβαίωνε την παρουσία του μαθητή, η διοίκηση του σχολείου ή οι γονείς.

Η καταγγελία για «διπλά απουσιολόγια» προσθέτει επομένως μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση. Εφόσον επιβεβαιωθεί, το ζήτημα θα αφορά και την ανακριβή αποτύπωση του πού βρίσκονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Επιστολές στην κυβέρνηση και αίτημα διερεύνησης από τους ιδιοκτήτες

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στις 27 Οκτωβρίου επιστολές στον πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων, ενώ είχε καταθέσει προτάσεις στην υπουργό Παιδείας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές αναφορές για σχέσεις μεταξύ ιδιωτικών αλλά και δημόσιων σχολείων, αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών και μάνατζερ. Ο κ. Χριστόπουλος προανήγγειλε παράλληλα διαβίβαση του υλικού στη Δικαιοσύνη.

Παρέμβαση έχει κάνει και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναδημοσίευσε η ΟΙΕΛΕ στις 26 Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστούν σε βάθος οι καταγγελίες και να επαναξιολογηθεί η σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με τη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές. Η Ομοσπονδία υποδέχθηκε θετικά τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι οι αθέμιτες πρακτικές πλήττουν και τα εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα.

Εικονικά πρωταθλήματα και αναμόρφωση της μοριοδότησης

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες επεκτείνονται και σε ομοσπονδίες λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων, όπου φέρονται να εμφανίζονται εικονικές ομάδες και διοργανώσεις με ελάχιστες συμμετοχές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε πρωταθλήματα δύο ή τριών ομάδων, από τα οποία, όπως είπε, μπορούν να προκύπτουν αθλητικές διακρίσεις για τη μοριοδότηση μαθητών.

Διευκρίνισε ότι η Ομοσπονδία δεν εισηγείται την κατάργηση της επιβράβευσης των αθλητικών επιτυχιών. Ζητά, όμως, σαφείς προϋποθέσεις, διαφάνεια και ουσιαστικό κρατικό έλεγχο, ώστε η αναγνώριση πραγματικών διακρίσεων να μην αξιοποιείται ως μέσο παράκαμψης της ισότιμης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσει την πρόταση για αθλητικά σχολεία και επιστημονικά οργανωμένα προγράμματα, που θα επιτρέπουν στα παιδιά να προπονούνται χωρίς να στερούνται την εκπαίδευσή τους.

Τι έχει διευκρινίσει η ΕΛ.ΑΣ. για το Basketgate

Οι νέες αναφορές για τον σχολικό αθλητισμό δεν πρέπει να συγχέονται αυτομάτως με αποδεδειγμένη επέκταση της υπάρχουσας ποινικής δικογραφίας. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στις 27 Οκτωβρίου ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η Αστυνομία δεν είχε λάβει νέα εντολή διερεύνησης για άλλα πρόσωπα και ανέμενε οδηγίες από τον ανακριτή.

Διευκρίνισε επίσης ότι η ΕΛ.ΑΣ. εκτέλεσε έξι εντάλματα σύλληψης και πραγματοποίησε έρευνες σε κατοικίες, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές και δικαστικές αρχές, ώστε να διαπιστωθεί ποιες τεκμηριώνονται και αν προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες για τη φοίτηση, τις αθλητικές διοργανώσεις και τη μοριοδότηση.