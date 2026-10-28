Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εκατοντάδων επιχειρήσεων, με εικονικούς διαχειριστές, εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς το Δημόσιο και ύποπτες διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς και αστυνομικούς, περιγράφεται στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα φορολογικής απάτης με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο».

Η έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε απλώσει τη δραστηριότητά της από την Αττική μέχρι τη Ρόδο και τη Μύκονο, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 100 «αχυρανθρώπους» για να αποκρύπτει τους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων και να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Μάλιστα, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφηκαν να συνεννοούνται για την αγορά δώρων, διαβαθμισμένων ανάλογα με τη βαρύτητα της «υποχρέωσης», χαρακτηρίζοντας τα ως κραγιονάκια, χωρίς βεβαία η δωροληψία να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών.

Όσον αφορά τους αστυνομικούς, σε γνωστό μαγαζί με στριπ σόου της Λ. Συγγρού, φέρεται να δινόταν ραντεβού με έναν αστυνομικό, ο οποίος έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα για το πότε η αστυνομία θα κάνει εφόδους στα καταστήματά του. Ενώ σε άλλη περίπτωση μέσα στη δικογραφία φαίνεται πως είχαν δοθεί 1.500 ευρώ σε έναν αστυνομικό. Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θα

γίνει μια δεύτερη έρευνα τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και για τον βαθμό της εμπλοκής τους.

«Πλοκάμια» του κυκλώματος στη Ρόδο

Μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα είχε αναπτύξει το κύκλωμα στο νησί της Ρόδου, ελέγχοντας 28 παραλίες σε περιοχές «φιλέτα» του νησιού. Για τους κατοίκους, η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ένα «κοινό μυστικό».

Αναλυτικότερα, οι πρώτοι επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου την περίοδο 2018-2020, με βασικό στόχο, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, να εξασφαλίσουν τη διαχείριση μεγάλου μέρους των πλέον προνομιακών παραλιακών τμημάτων.

Όπως αναφέρουν, οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες φέρονται να είχαν διαμηνύσει άτυπα στους έως τότε δραστηριοποιημένους «ομπρελάδες» ότι, ανεξαρτήτως του ποσού που θα προσέφεραν εκείνοι στις δημοπρασίες, οι ίδιοι θα πλειοδοτούσαν με ακόμη υψηλότερα ποσά.

Ενδεικτική, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είναι η περίπτωση παραλιακού τμήματος στην Καλλιθέα της Ρόδου. Για έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, το τίμημα που καταβαλλόταν συνήθως ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τις καταγγελίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες εξασφάλισαν την παραχώρηση του χώρου προσφέροντας 200.000 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο του μέχρι τότε συνηθισμένου τιμήματος.

Κατέβαλαν συνήθως την πρώτη δόση και δεν πλήρωναν ξανά για τα επόμενα τρία έτη. Στο τελευταίο έτος βεβαιώνονταν τα χρέη στην οικεία Δ.Ο.Υ. και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή.

Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή η οργάνωση προχωρούσε σε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο, ο οποίος δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το Δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ένα ευρώ. Με τον τρόπο αυτό είχαν καταφέρει μόνο στη Ρόδο να φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών.

Συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν στη Ρόδο, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται το πρωτοπαλίκαρο του επιχειρηματία στο νησί, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υπόθεση μαστροπείας.

Με διευθυντές – αχυρανθρώπους έλεγχε 433 εταιρείες, ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης

Περίπου 433 επιχειρήσεις σε Αττική, επαρχία, Ρόδο και Μύκονο φέρεται να λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης των φούρνων Χωριάτικο, και οι συνεργάτες του.

Οι 340 ήταν φούρνοι, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα με στριπ σόου, ενώ διατηρούσε και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Ο συντονισμός των καταστημάτων γινόταν σε Κεντρικά Γραφεία στην Αττική με άτυπο λογιστικό γραφείο και ευρύ δίκτυο αχυράνθρωπων (άνω των 100).

Ανάμεσά τους γνωστό μέλος της «Greek Mafia» και ένας πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση λειτουργίας των καταστημάτων, δημιουργία νομικών οντοτήτων, πληρωμή αχυρανθρώπων κλπ.

Ο μηνιαίος μισθός των αχυρανθρώπων ήταν 1.000 ευρώ. Επέλεγε άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας ή ακόμα και πεθαμένους ή και ανύπαρκτους.

Στη συνέχεια, με τα στοιχεία τους, δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν χωρίς να φαίνεται ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης από άλλα μέλη της οργάνωσης. Όπως στην περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, όπου γυναίκα-μέλος της οργάνωσης έκανε εικονική πρόσληψη του ιδιοκτήτη, ως δήθεν διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης.

Από την έρευνα σε βάθος 10ετίας φαίνεται ότι δεν κατέβαλε συστηµατικά εργοδοτικές εισφορές 38.800.000 ευρώ χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38 εκατομμύρια ευρώ, αποκρύπτεα φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κλπ.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται και για μαστροπεία.

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία που αφορούσε στο trafficking αλλοδαπών γυναικών με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας. Στη συνέχεια τις εξέδιδαν στα κλαμπ στριπ σόου που διατηρούσε σε Αττική και Μύκονο. Μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας είναι και η τυχόν εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών με την οργάνωση.

Παρόμοια παραδοχή προκύπτει και από μέλος της οργάνωσης με εταιρεία βαν στην Μύκονο αλλά και από ένα μεσάζοντα που κάλεσε τον αρχηγό της οργάνωσης για να εργαστεί μία συγκεκριμένη κοπέλα.

Για να αποκρύψει τα χρήματα η οργάνωση διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ιρλανδία και Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες-«κελύφη» που διαχειρίζονταν από ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Βρέθηκαν παράλληλα, έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο που διαχειρίζονταν δύο αλλοδαπές. Η μία έχει διαφύγει στην Γερμανία και η άλλη στην Ρουμανία και η σύζυγος του αρχηγού που εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου πραγματικός δικαιούχος ήταν ο ίδιος.