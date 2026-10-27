Δεκτό έκανε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο διέταξε τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών να διαβιβάσουν εντός τριάντα ημερών, μεταφρασμένα στα ελληνικά, προειδοποιητικές επιστολές και άλλα νομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων για μια περίοδο από το 2016 μέχρι το 2026.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών της περιόδου 2016-2023.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως.

Πριν την εισαγγελική πρόταση κατέθεσαν τρεις επιβάτες και δύο συγγενείς θυμάτων.

Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα και η Ανθή Βάσσου ήταν μέσα στο δεύτερο βαγόνι όταν η επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με την εμπορική. Κατέθεσαν πως κατάφεραν να βγουν από το βαγόνι που έγειρε στο πλάι πηδώντας από σπασμένο παράθυρο πάνω σε βαλίτσες που είχαν ρίξει στο έδαφος για να μην τραυματιστούν. «Ακούσαμε το μπαμ και το τρένο έγινε μια μάζα, συρρικνώθηκε εντελώς. Άνοιξα τα μάτια μου και δεν έβλεπα τίποτα, ήταν απόλυτο σκοτάδι, απόλυτο χάος. Ο διάδρομος ήταν η μια λαμαρίνα πάνω στην άλλη» κατέθεσε η κα Κουτσιάλα. «Από τη σύγκρουση θυμάμαι να εκτοξεύομαι σαν να ήμουν σε ένα πλυντήριο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται» κατέθεσε η κα Βάσσου.

Τόσο η κα Κουτσιάλα όσο και η κα Βάσσου κατέθεσαν για την έντονη φωτιά που υπήρχε στο σημείο μετά από λίγα λεπτά και για τους τραυματίες που είδαν έξω από τα συντρίμμια. Αναφέρθηκαν στα τραύματα που απέκτησαν από τη σύγκρουση και στις ψυχολογικές επιπτώσεις που φέρουν ακόμη και σήμερα. Ανέφεραν επίσης πως δεν αντιλήφθηκαν κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Νωρίτερα κατέθεσαν συγγενείς της Ευαγγελίας Ντος Σάντος και της Χρυσής Κουκαριώτου, των δύο αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

«Δεν κατέχομαι από εκδικητικά ένστικτα προς τους κατηγορούμενους απλά θέλω σύμφωνα με τον νόμο και με την κρίση του δικαστηρίου να τιμωρηθούν όπως πρέπει -αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν θα λυτρώσει τις ψυχές των χαμένων παιδιών και των τραυματιών. Πιστεύω αυτό θα γίνει αν ληφθούν τα μέτρα που πρέπει» κατέθεσε ο αδερφός τους, Στυλιανός Κουκαριώτης.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.