Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα χειριστεί το θέμα που έχει προκύψει με τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης μετά τη δημόσια τοποθέτηση για εκκρεμή υπόθεση την οποία ο ίδιος χειρίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο, από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα. Και αυτό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που είναι ο αρμόδιος για να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά των ανωτάτων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, είναι αδελφός του εισαγγελικού λειτουργού.

Μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης στον πρόεδρο του ΣτΕ, αναμένεται να οριστεί αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου ο οποίος θα αναλάβει, όπως προβλέπεται, την έρευνα με την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρξει πορισματική αναφορά αξιολόγησης όλων των δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναφορές του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού προκάλεσαν την αντίδραση δικαστικών ενώσεων, δικηγορικών συλλόγων, του Αρείου Πάγου αλλά και της Εισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου.