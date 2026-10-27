Δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρατυπία στους φορολογικούς ελέγχους, που έχουν διενεργηθεί στον εντολέα του και στις εταιρείες του, υποστήριξε ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Χρήστος Τσόλκας, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δόθηκαν χρήματα για την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη εθνική κατηγορία.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews, αναφέρθηκε στους ορισμούς των διαιτητών, στη λύση του συμβολαίου του Γιώργου Μπόγρη και στις σχέσεις μεταξύ ομάδων του ελληνικού μπάσκετ.

Ο κ. Τσόλκας σημείωσε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι εταιρείες του έχουν ελεγχθεί τέσσερις φορές, χωρίς, όπως ανέφερε, να εντοπιστεί οποιαδήποτε παρατυπία. Όπως είπε, οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου έχουν κατατεθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο φόρους άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία δεκαετία, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία αυτά, κατά την πλευρά του, αντικρούουν τις αιτιάσεις που αφορούν την οικονομική του δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των διαιτητών, ο Χρήστος Τσόλκας υποστήριξε ότι από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 οι ορισμοί πραγματοποιούνται μέσω αλγορίθμου, τον οποίο δημιούργησε ο Βαγγέλης Λιόλιος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Όπως είπε, ο εντολέας του είχε ζητήσει δύο φορές από τις ομάδες του ΕΣΑΚΕ να αναλάβουν οι ίδιες τους ορισμούς των διαιτητών, ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το σχετικό αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Ο κ. Τσόλκας διευκρίνισε, επίσης, ότι οι διοργανώσεις της Α1 ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΣΑΚΕ, διαχωρίζοντάς τες από τις διοργανώσεις που οργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Κατηγορηματικός ήταν ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, σχετικά με την καταγγελία περί καταβολής 100.000 ευρώ για την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη εθνική κατηγορία: «Ποτέ δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ από την πλευρά του κ. Λιόλιου».

Ο κ. Τσόλκας αμφισβήτησε, παράλληλα, την αξιοπιστία του συγκεκριμένου μάρτυρα, επικαλούμενος το παρελθόν του και όσα, όπως είπε, έχει καταθέσει σχετικά με την οικονομική αδυναμία της ομάδας να αγωνιστεί στην ανώτερη κατηγορία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η αδυναμία ανόδου είχε ήδη ανακοινωθεί από την ίδια την ομάδα, ενώ ο ίδιος έθεσε ερωτήματα για το περιεχόμενο και τη βασιμότητα της καταγγελίας. Οι αναφορές αυτές αποτελούν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Σχετικά με τις τεχνικές ποινές, που φέρεται να δέχθηκε ο μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης και τις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης προσπάθειας να οδηγηθεί στη λύση του συμβολαίου του, ο Χρήστος Τσόλκας ανέφερε ότι η υπεράσπιση κατέθεσε στον ανακριτή το συμβόλαιο του αθλητή.

Όπως εξήγησε, το συμβόλαιο είναι κατατεθειμένο στη FIBA, ενώ προσκομίστηκε και το έγγραφο της συναινετικής λύσης της συνεργασίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρει τις υπογραφές τόσο του Γιώργου Μπόγρη όσο και της ομάδας του Προμηθέα.

Ο δικηγόρος επικαλέστηκε τα συγκεκριμένα έγγραφα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλες πιθανές πτυχές της καταγγελίας για την ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού ή οδηγιών σχετικά με την επιβολή τεχνικών ποινών.

Ο κ. Τσόλκας αναφέρθηκε, ακόμη, σε φωτογραφία που, όπως είπε, έχει δημοσιοποιηθεί και απεικονίζει τη νομική σύμβουλο του Αμαρουσίου μαζί με τους δύο μάρτυρες της υπόθεσης σε εξέδρες του γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο της δικογραφίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την υπόθεση.

«Ο Παναθηναϊκός στη δικογραφία δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ομάδες που διαφωνούσαν με τη διοίκηση Λιόλιου έχουν συγκλίνει μεταξύ τους.