Έντονη είναι η ανησυχία που έχει προκαλεί καταγγελία σύμφωνα με την οποία ένας άνδρας παρενοχλεί μικρά παιδιά έξω από δημοτικό σχολείο στον Βόλο.

Όπως επισημαίνει το thenewspaper.gr, πρόκειται για άτομο ηλικίας περίπου 50 έως 55 ετών που φέρεται να κινείται με ποδήλατο στην περιοχή Πανταζοπούλου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο, προσεγγίζει παιδιά δημοτικού σχολείου και προβαίνει σε απρεπή σχόλια σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να απευθύνθηκε σε μικρά αγόρια, κάνοντας σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου για το σώμα τους.

Ένα από τα παιδιά, εμφανώς αναστατωμένο από όσα φέρεται να συνέβησαν, ενημέρωσε τη γιαγιά του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ο πατέρας του.

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ο πατέρας βγήκε από το σπίτι και επιχείρησε να εντοπίσει τον άνδρα, ωστόσο εκείνος είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.