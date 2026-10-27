Πέντε απάτες, με λεία 98.000 ευρώ, που διαπράχθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ηλεία, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απατών, σε βάρος δύο ανδρών και μιας γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι κατηγορούμενοι από τις 3 έως τις 28 Σεπτεμβρίου διέπραξαν σε περιοχές του Πύργου και της Ανδρίτσαινας πέντε απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους – θύματά τους το συνολικό χρηματικό ποσό των 98.000 ευρώ και κοσμήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα της καταγραφής των χρημάτων και τιμαλφών που κατείχαν, τους ζητούσαν να τα τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία των σπιτιών τους και στη συνέχεια τους τα αφαιρούσαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας για τη συμμετοχή των κατηγορούμενων και σε άλλες περιπτώσεις απατών.