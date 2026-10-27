Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή για διερεύνηση, ούτε για άλλο πρόσωπο, στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει εντολές από τον αρμόδιο ανακριτή για το πώς θα συμμετάσχει στη συνέχεια της έρευνας.

Η ίδια κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η έρευνα για το σκάνδαλο στο μπάσκετ δεν έχει πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία εκτέλεσε έξι εντάλματα σύλληψης και πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνες.

Όπως ανέφερε, σε τρεις από τις έξι οικίες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά. Η Αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά συνολικά τα ευρήματα των έξι ερευνών, χωρίς να φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Κατασχέθηκαν, επίσης, ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, για τα οποία η Αστυνομία περιμένει οδηγίες από τον ανακριτή.

Για την υπόθεση basketgate, που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ, οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν ήδη οδηγεί στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ δύο τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».