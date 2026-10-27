Ανασκαφή σε ρέμα στην περιοχή Ραχώνα, στην Πέλλα, με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων, φέρονται να πραγματοποιούσαν ένας 55χρονος και ο 18χρονος γιος του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πατέρας και γιος εντοπίστηκαν χθες, Δευτέρα 26/10 το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ενώ κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν διάφορα σκαπτικά εργαλεία.

Εις βάρους τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνα.