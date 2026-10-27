Για δεκάδες ακόμα εμπλεκομένους, εκτός από τους 59 συλληφθέντες, που αντιμετωπίζουν διώξεις στην υπόθεση του κυκλώματος απάτης, μέσω της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, εξετάζονται περισσότερες από 400 εταιρείες για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα κληθούν συμπληρωματικά.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τους «αχυρανθρώπους» και τις εταιρείες με ένα πραγματικό πρόσωπο, με έναν «κοινό παρονομαστή», που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτές.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φήμη και τη συζήτηση που κυκλοφορεί για κάποια πρόσωπα και επιχειρήσεις, και στην αποτύπωσή τους με αδικήματα σε δικογραφία, ώστε να μπορούν να γίνουν συλλήψεις και να στοιχειοθετηθεί η εγκληματική οργάνωση. Τα αδικήματα, όπως σημείωσε, προέκυψαν το προηγούμενο βράδυ από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η έρευνα, όπως εξήγησε, ξεκίνησε από την αρχή του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς.

Πολλά στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στη δικογραφία, η οποία δεν αφορά μόνο αδικήματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι από τον πλούσιο όγκο υλικού αναμένονται περισσότερα στοιχεία κατά την ανάκριση.

Από τους 59 συλληφθέντες, οι 20 είναι «αχυράνθρωποι», δηλαδή πρόσωπα που φαίνονταν ως ιδιοκτήτες σε εταιρείες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ανέφερε, ο εμφανιζόμενος ιδιοκτήτης ήταν ανύπαρκτος και ποτέ δεν διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, ενώ το Δημόσιο ζητούσε από αυτόν τα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη. Και οι αχυράνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι, καθώς διευκόλυναν το έργο της εγκληματικής ομάδας.

Οι βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση, αφορούν τα αρχηγικά μέλη και τον στενό πυρήνα, δηλαδή τον αρχηγό και τους άμεσους συνεργάτες του.

Από τις συλλήψεις και τις κατ’ οίκον έρευνες προέκυψαν επίσης ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αναμένεται να αποτελέσουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.

Για τον 57χρονο φερόμενο αρχηγό, Άγγελο Γιαννακόπουλο, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία το 2010, αλλά δεν γνωρίζει αν η ποινική διαδικασία ολοκληρώθηκε τελεσίδικα ή αν αθωώθηκε. Η απαγόρευση εξόδου που ίσχυε σε βάρος του αφορά, όπως είπε, τον τελευταίο χρόνο και άλλα αδικήματα, που δεν σχετίζονται με την υπόθεση του 2010.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατηγορία για παραβίαση των περιοριστικών όρων. Όπως ανέφερε, δεν ταξίδεψε νόμιμα από ελληνικό αεροδρόμιο, άρα φέρεται να πέρασε παράνομα σε άλλη χώρα, με τους αστυνομικούς να αναζητούν πώς βρέθηκε στο εξωτερικό. Δεν προκύπτει, πάντως, μέχρι στιγμής αδίκημα από δημόσιο λειτουργό.

Σχετικά με τη σύλληψή του, η εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί ότι όντως ταξίδευε προς το εξωτερικό και ότι συνελήφθη σε επαρχιακή πόλη και όχι στην Αττική, ενώ θα κληθεί να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί.