Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό μπάσκετ καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Αργά το βράδυ της Δευτέρας 26/10 ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων με τον πρώην αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος.

Συνολικά, τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ δύο τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ειδικότερα, ο Ηλίας Κορομηλάς, πρώην αρχιδιαιτητής και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Ηλίας Κορομηλάς

Κατά την απολογία του ο Ηλίας Κορομηλάς επεσήμανε πως τα χρήματα τα οποία είχε λάβει από την εργασία του για λογαριασμό της EuroLeague, όπου διαιτητεύει αγώνες, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 270.000 ευρώ.

Όπως φέρεται να είπε, περίπου 193.000 ευρώ αφορούσαν αμοιβές από τη διαιτησία αγώνων, ενώ περίπου 70.000 ευρώ ήταν μπόνους που είχε λάβει λόγω της επαγγελματικής του πορείας.

Σχετικά με τα 120.000 ευρώ τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την κατοικία του κατά την έρευνα της Πέμπτης, υποστήριξε ότι επρόκειτο για χρήματα που είχε αναλάβει από τραπεζικούς λογαριασμούς και διατηρούσε στο σπίτι για την αντιμετώπιση προσωπικού οικογενειακού προβλήματος.

Κατά την απολογία του μίλησε, επίσης για παλαιότερη καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε υποσχεθεί το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή διαιτησία υπέρ μίας από τις δύο ομάδες σε τελικό του EuroCup το 2021. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη λάβει γνώση της καταγγελίας.

Η απολογία της Βάσως Τσαρούχα

Ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή βρέθηκε και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία ελέγχεται για 13 περιπτώσεις δωροληψίας που συνδέονται με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Κατά τη δίωρη απολογία της, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της αποτελούν προϊόν σκευωρίας και αντιπαλότητας στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως φέρεται να δήλωσε, συγκεκριμένοι παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ την έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, κατά την ίδια, εξηγεί τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

Μετά την απολογία της, αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ της επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος να μην έχει καμία ενασχόληση με το μπάσκετ.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Τάσος Πηλοΐδης

Τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αρνήθηκε και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις δωροληψίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος ενός εκ των δύο βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, πρώην ιδιοκτήτη αθηναϊκής ΚΑΕ, υποστηρίζοντας ότι όσα έχουν κατατεθεί σε βάρος του είναι ψευδή.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε και για τον ίδιο ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και η απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, καθώς και ο πρώην αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

Πέντε πρόσωπα στο «μικροσκόπιο»

Παράλληλα με την κύρια δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε εξέλιξη και έλεγχος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία πέντε ακόμη προσώπων, πέραν των έξι συλληφθέντων.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα και τα πόθεν έσχες των συγκεκριμένων προσώπων.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, με ενδεχόμενες κλήσεις προσώπων από τις δικαστικές αρχές για παροχή εξηγήσεων ή κατάθεση.

Η έρευνα για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επόμενα βήματα των δικαστικών και ελεγκτικών αρχών.