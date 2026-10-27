Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, και ο στενός συνεργάτης του, για να απολογηθούν για τη μεγάλη φορολογική απάτη, με «όχημα» τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία για σήμερα το πρωί, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, με τους συνηγόρους τους να δηλώνουν πως οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις δικαστικές Αρχές.

Ωστόσο, αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει δημοσιοποιηθεί ως ποσό της φορολογικής παράβασης.

Σήμερα, απολογούνται, επίσης, και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Τι θα υποστηρίξει ο Mr. Pizza Fan στην απολογία του

Όπως δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ALPHA, ο συνήγορος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, μέλημα του πελάτη του είναι να υποβληθούν οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο από την κύρια εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Όσον αφορά στο ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του Αντάρα, κατά την έρευνα της Αστυνομίας, ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει ότι προέκυψε από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα κι ότι το λογιστικό του ταμείο της επιχείρησης δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει ότι έχει λάβει σαν παρακαταθήκη.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, καθώς και όσα αναφέρονται στη δικογραφία περί συναντήσεων με τους καταστηματάρχες των franchise, για να του αποδίδονται τα «μαύρα» χρήματα σε τακτικά διαστήματα.

«Ήταν συναντήσεις, που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία, για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Ο κ. Μαρκουλάκος μετέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας ενδιαφέρεται τόσο για το μέλλον της αλυσίδας όσο και για την αποκατάσταση των περίπου 2.500 συνολικά εργαζομένων της.

Ελεύθεροι οι πρώτοι πέντε εμπλεκόμενοι

Χθες, Δευτέρα, πέρασαν από το ανακριτικό γραφείο οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των εμπλεκόμενων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για:

– Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

– Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

– Άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

– Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εντωμεταξύ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δέσμευσε χθες τους λογαριασμούς και των 23 κατηγορουμένων.

Εξαίρεση αποτελούν οι λογαριασμοί που αφορούν τη μισθοδοσία και την πληρωμή εισφορών των εργαζομένων.