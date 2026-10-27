Ένα τεράστιο δίκτυο με τουλάχιστον 433 εταιρείες και πάνω από 150 αχυρανθρώπους φέρεται να διοικούσε ο 58χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως Mr Χωριάτικo, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα 120 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την κοινή έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΑΑΔΕ ζαλίζουν:

43 εκατ. ευρώ: Απλήρωτος ΦΠΑ

38 εκατ. ευρώ: Μη πληρωμή φόρων και επιστρεπτέων προκαταβολών

39 εκατ. ευρώ: Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Στο στόχαστρο μπαίνουν αλυσίδες-γνωστές σε όλους: Bread Factory, Χωριάτικο, Attica Bread και Sfoliata Store, αλλά και καφέ-μπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και στριπτιζάδικα στη Συγγρού, αλλά και σε τουλάχιστον δύο νησιά. Ως διαχειριστές, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ηλικιωμένοι, οι οποίοι πληρώνονταν με 500 έως 1.000 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν ως εκπρόσωπο εταιρειών του κυκλώματος άνθρωπο που έχει πεθάνει εδώ και 4 χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «αχυράνθρωποι» έχουν αρχίσει να μιλούν στους αξιωματικούς του ελληνικού FBI και να «δίνουν» τον πραγματικό ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων.

Ο 58χρονος, που συνελήφθη στα Ιωάννινα λίγο πριν περάσει στην Αλβανία, κράτησε σκληρή αρνητική στάση στην προανάκριση. Ωστόσο, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. μιλούν για «εξαιρετικά δεμένη δικογραφία με νόμιμες επισυνδέσεις και βιντεοληπτικό υλικό». Ενώ στις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν μόλις 400.000 ευρώ, μετά τη δέσμευση περιουσιών αποκαλύφθηκαν: 3 τραπεζικοί λογαριασμοί σε ονόματα γυναικών-αχυρανθρώπων με 6 εκατ. ευρώ, που φέρεται να ανήκουν στον Mr. Χωριάτικο, και ένας λογαριασμός στη Δανία που λειτουργούσε ως «πλυντήριο».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ναρκωτικά, αλλά και μαστροπεία. Για το τελευταίο αδίκημα έγιναν συλλήψεις που σχετίζονται με γνωστό στριπτιζάδικο στη Συγγρού, καθώς το νυχτερινό κέντρο μπορεί να ήταν κλειστό ωστόσο οι επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα έδωσαν το απαραίτητο προανακριτικό υλικό.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η Ρόδος. Εκεί συνελήφθη γνωστός τοπικός επιχειρηματίας (Κ.Α.) με καφέ, beach bar και sushi bar. Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με σύλληψη από το Λιμενικό στα τέλη Αυγούστου, όπου άνδρας βρέθηκε με 950.000 ευρώ μετρητά, που φέρεται να ήταν εισπράξεις του κυκλώματος. Στο ίδιο νησί, σε υποκατάστημα real estate βρέθηκαν πλήθος POS, τραπεζικές κάρτες και 30 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα, τους αποδόθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους που θα δοθούν Πέμπτη και Παρασκευή.