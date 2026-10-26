Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής-«μαμούθ», που σχετίζεται με τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους δεκάδες συλληφθέντες βρίσκεται και πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να ήταν ένα από τα «δεξιά» χέρια του «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης, Άγγελου Γιαννακόπουλου, και να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με τους «αχυρανθρώπους».

Μέχρι στιγμής, οι συλλήψεις για την υπόθεση του Mr «Χωριάτικο» ανέρχονται σε 59, ενώ όλοι αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σήμερα το απόγευμα, με μία ογκώδη δικογραφία για πάνω από 7-8 αδικήματα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες αφορούν απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών σε άνω των 200 καταστημάτων της αλυσίδας, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις που φέρεται να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης ή είναι αφανής ιδιοκτήτης. Μάλιστα, η ζημία προς το Δημόσιο φέρεται να αγγίζει ή να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών αφορά σε περίπου 500 επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις, στις οποίες φερόταν να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης ή να είχαν τοποθετηθεί «αχυράνθρωποι», ακόμη και σε νησιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει μπλόκο στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, λογαριασμών και θυρίδων που ενδεχομένως διαθέτουν οι κατηγορούμενοι.

Από τη δέσμευση εξαιρούνται οι λογαριασμοί που αφορούν τη μισθοδοσία, ώστε να προστατευθούν και να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό ελήφθη ιδιαίτερη πρόνοια από την Αρχή τόσο για τους εργαζομένους.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπώνω ισχύουν και για την άλλη, πολύκροτη υπόθεση απάτης με «όχημα» την Pizza Fan.