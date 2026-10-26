Με τις καταθέσεις τεσσάρων μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα, Δευτέρα, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα, δύο εξ αυτών ήταν αυτόπτες μάρτυρες και επέβαιναν στο δεύτερο βαγόνι του Intercity.

Αρχικά, κατέθεσε η Μυρσίνη Πρασσά, η οποία μετά την σύγκρουση βρέθηκε έξω από το βαγόνι, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι της.

Η μάρτυρας ανέφερε πως μετά την σύγκρουση δεν θυμάται τίποτα, πως ήταν σε κώμα για τριάντα μέρες, υποβλήθηκε σε έξι χειρουργεία και συνεχίζει τις θεραπείες της μέχρι σήμερα. «Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω. Ήταν σαν να ήμουν νεκρή», κατέθεσε η μάρτυρας, ολοκληρώνοντας με την φράση «δεν θα ηρεμήσω αν δεν μπουν φυλακή αυτοί που φταίνε».

Σημειώνεται πως η κ. Πρασσά ταξίδευε με την φίλη της Ελπίδα Χούπα, η οποία δεν κατάφερε να επιβιώσει από την σφοδρή σύγκρουση.

Στη συνέχεια, κατέθεσε η Ζωή Σιώζη, η οποία ταξίδευε μαζί με τον ανήλικο γιο της: «Τίποτα δεν μας προετοίμαζε για αυτή την καταστροφή. Όλα κυλούσανε ομαλά. Πολύ ξαφνικά ήταν ένα έντονο φρενάρισμα για πέντε δευτερόλεπτα. Εγώ πέφτω στο παιδί μου και μετά ακολουθεί μια βίαιη σύγκρουση. Βρεθήκαμε μέσα σε συντρίμμια, μέσα σε μέταλλα παραμορφωμένα. Εγώ βρισκόμουν σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Ήμουν πεσμένη κάτω. Δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί. Οι θέσεις είχαν παραμορφωθεί, το μόνο που αντιλήφθηκα είναι ότι οι συνεπιβάτες μου δεν ήταν δίπλα».

Η ίδια, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόσθεσε πως κατάφεραν να βγουν με τη βοήθεια άλλων επιβατών από μια σχισμή και στη συνέχεια έφτασε στις ράγες περνώντας πάνω από τα συντρίμμια του κυλικείου που εκείνη την στιγμή δεν είχε ακόμα φωτιά.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως αρχικά αντιλήφθηκε δύο εστίες φωτιάς, μια μπροστά από το δεύτερο βαγόνι και μία από πίσω. Τόνισε πως είκοσι λεπτά αργότερα είδε ότι το βαγόνι τους καιγόταν «ολοσχερώς».

Ανέφερε, επίσης, πως η ατμόσφαιρα ήταν «αποπνικτική» και πως έκαιγε ο λαιμός της, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την μυρωδιά. Απάντησε, ακόμα, σε ερώτηση της προέδρου πως δεν έγινε κάποια έκρηξη πριν ή μετά την σύγκρουση.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της η μάρτυρας ανέφερε: «Είναι το βάρος σήμερα που είμαι εδώ και δεν είναι άλλοι 57. Χάθηκαν πολύ άδικα. Εμείς που επιζήσαμε δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Είναι τραύματα που θα τα κουβαλάς μια ζωή. Είναι μια ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν αυτό το τέλος. Υποτίθεται ότι κάποιος προστάτευε την ασφάλειά μας. Βρεθήκαμε σε αδιανόητες καταστάσεις. Σας παρακαλώ να αποδώσετε δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που φύγανε. Νιώθω ότι έχω και εγώ ένα μέρος της ευθύνης. Μήπως να γυρνούσες πίσω να βοηθήσεις; Είναι σημαντικό για μένα να ακουστεί ότι όντως εκεί συνέβη κάτι ακραίο. Νομίζω είναι στα χέρια σας η ασφάλεια των πολιτών στο μέλλον».

Έπειτα κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τσαβλής, σύζυγος της κ. Σιώζη, ο οποίος ανέφερε πως όταν έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης σχεδόν δύο ώρες μετά το συμβάν θυμόταν την φλόγα από τα συντρίμμια, ενώ αργότερα όταν πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική».

Στη σημερινή συνεδρίαση ζήτησε, επίσης, να καταθέσει και ο Λάζαρος Παπαζήσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβώς σε ποιο βαγόνι ήταν, αναφέροντας πως είδε δύο επιβάτες αξιωματικούς να τραβούν δύο τραυματίες από τα συντρίμμια.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο Λεωνίδας Κουμπούρας, συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, προσκόμισε δύο έγγραφα.

Το πρώτο αφορά έξι προσομοιώσεις με την μέθοδο υπολογιστικής ρευστοδυναμικής CFD(Computational fluid dynamics) του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου της Γάνδης Γεώργιου Μαραγκού σχετικά με την πυρόσφαιρα, στις οποίες καταγράφονται αντίθετα συμπεράσματα από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και μια μελέτη για τους κινδύνους πυρκαγιάς σε ηλεκτρικούς σταθμούς και την συμπεριφορά των ελαίων σιλικόνης.

Ο κ. Κουμπούρας ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να αναζητήσει την έκθεση από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη Lerum της Σουηδίας, όπου οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για το ζήτημα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου.