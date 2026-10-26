Αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν επιβάτης αυτοκινήτου πυροβόλησε εναντίον σπιτιού, μπροστά στα μάτια κατοίκων και περαστικών. Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, προκαλώντας ανησυχία στη γειτονιά.

Το αυτοκίνητο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στον δρόμο, όταν ο επιβάτης έστρεψε το όπλο προς διώροφη κατοικία και πυροβόλησε προς το μπαλκόνι. Αμέσως μετά, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από την περιοχή.

Η σφαίρα χτύπησε στο κάτω μέρος του μπαλκονιού, προκαλώντας φθορές στην οικοδομή. Από την πρόσκρουση αποκολλήθηκε τμήμα του σοβά, το οποίο έπεσε στο κάτω μπαλκόνι.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας βγήκε στο μπαλκόνι κρατώντας όπλο, μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς. Στο σπίτι διαμένουν ακόμη δύο άτομα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news.gr, οι ένοικοι έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από την κατοικία και βρίσκονται εκτός Βόλου.