Την απουσία άμεσων αποδεικτικών στοιχείων που να συνδέουν τον Βαγγέλη Λιόλιο με χειραγώγηση αγώνων προβάλλει η υπεράσπισή του, αμφισβητώντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προσωρινής κράτησής του. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη, χωρίς να παραβλέπεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κ. Λιόλιου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την απόφαση προσωρινής κράτησης, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο μέτρο «ακραίο» από δικονομική άποψη. Όπως εξήγησε, η συνήθης πρακτική είναι να εξετάζεται αρχικά η επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ η προσωρινή κράτηση αποφασίζεται όταν οι όροι αυτοί θεωρείται ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή του κατηγορουμένου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» στην υπόθεση που αφορά τον εντολέα του. Για να στηρίξει τη θέση του, αναφέρθηκε σε δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει γύρω από την υπόθεση, καθώς και στην αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από το μπάσκετ. «Αυτό δημιουργεί αντίθετα ανακλαστικά», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το κλίμα που διαμορφώνεται στη δημόσια συζήτηση ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.

Τι υποστηρίζει για τα στοιχεία της δικογραφίας

Κεντρικό επιχείρημα της υπεράσπισης αποτελεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το γεγονός ότι δεν προκύπτει άμεση σύνδεση του Βαγγέλη Λιόλιου με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα αγώνα που να έχει χειραγωγηθεί. «Δεν υπάρχει ευθεία σύνδεση του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, παράνομο ή χειραγωγημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές καταγγελίες βασίζονται σε όσα έχουν καταθέσει δύο μάρτυρες.

Ειδική αναφορά έκανε και στον ισχυρισμό που αφορά χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ. Ο κ. Παπαϊωάννου αμφισβήτησε την ύπαρξη επαρκούς επιβεβαίωσης του συγκεκριμένου ισχυρισμού, λέγοντας ότι «έτσι το λέει κάποιος» και συμπληρώνοντας πως «δεν υπάρχει άλλο στοιχείο που διασταυρώνει αυτόν τον ισχυρισμό».

Όσον αφορά την ιδιοκτησιακή σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Προμηθέα, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη σχέση δεν συνιστά από μόνη της παράνομη πράξη ούτε αποδεικνύει ότι υπήρξε παρέμβαση σε αγώνες. Όπως ανέφερε, η ιδιοκτησία της ομάδας «δεν απαγορεύεται από τον νόμο, ούτε είναι ποινικό αδίκημα». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η σχετική απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.

Ο δικηγόρος γνωστοποίησε επίσης ότι ο εντολέας του έχει ήδη παραιτηθεί, ενώ η υπεράσπιση είχε ζητήσει να του επιβληθεί περιοριστικός όρος που θα τον υποχρεώνει να απέχει από κάθε ενασχόληση με το μπάσκετ, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιρετή ή μη θέση, έως ότου υπάρξει τελεσίδικη δικαστική κρίση για την υπόθεση.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας δεν πρέπει να καθορίζεται από τη δημοσιότητα και τις δημόσιες αντιδράσεις. «Η Δικαιοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο τρέχει με όρους δημοσιότητας», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η υπόθεση έχει ακόμη δικαστικά στάδια να διανύσει. «Σήμερα όμως λέω ότι στοιχεία δεν υπάρχουν», κατέληξε, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει εξετάσει έως τώρα η υπεράσπιση.