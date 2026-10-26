«Μπλόκο» στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης εκατομμυρίων βάζει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η εντολή δέσμευσης του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, λογαριασμών και θυρίδων που ενδεχομένως διαθέτουν οι κατηγορούμενοι τόσο στην υπόθεση της Pizza Fan όσο και των αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Από τη δέσμευση εξαιρούνται οι λογαριασμοί που αφορούν τη μισθοδοσία ώστε να προστατευθούν και να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό ελήφθη ιδιαίτερη πρόνοια από την Αρχή τόσο για τους εργαζόμενους στην Pizza Fan όσο και στα αρτοποιεία «Χωριάτικο».

Σημειώνεται πως σήμερα, Δευτέρα, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, για να απολογηθούν, οι δέκα πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και τις φερόμενες παρανομίες που συνδέονται με την αλυσίδα εστίασης Pizza Fan. Για αύριο, Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπόλοιπων 23 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης και φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI αποκάλυψε απάτη με «κερασμένες» πίτσες, αξίας άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικά 23 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αποδείχθηκε από τις έρευνες ότι στα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι, με ενέργειες του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό.

Στην υπόθεση του Mr «Χωριάτικο», μέχρι στιγμής, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 59, ενώ άπαντες αναμένονται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το απόγευμα της Δευτέρας με μία ογκωδέστατη δικογραφία για πάνω από 7-8 αδικήματα.

Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φέρεται να προκύπτει διασύνδεση με τον Mr «Χωριάτικο» ή «αχυρανθρώπους» του.

Μέχρι στιγμής το χρηματικό ποσό που έχει βρεθεί από τις έρευνες παρουσία εισαγγελέα δεν προκαλεί… ζάλη, καθώς είναι της τάξεως των 250-300 χιλ. ευρώ, ωστόσο, η εκτίμηση είναι πως θα βρεθούν πολύ περισσότερα χρήματα όταν ανοίξουν θυρίδες ή και τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, άλλωστε, ο Mr «Χωριάτικο» ζούσε κατά βάση στο Ντουμπάι και όχι στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να επιχειρούσε να πουλήσει επιχειρήσεις του από τον κλάδο της αρτοποιίας.