Έφοδο σε ξενοδοχείο της Ελούντας στην Κρήτη έκαναν χθες, Κυριακή, αστυνομικοί, διαλύοντας το πάρτι με ναρκωτικά, που είχαν στήσει Ισραηλινοί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν έγινε καταγγελία στις Αρχές για φασαρία. Όταν μετέβησαν στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει διαφορετική τροπή και να ακολουθήσει έλεγχος στα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 40 γραμμάρια κοκαΐνης, σε λευκή και ροζ μορφή, καθώς και χάπια ναρκωτικών ουσιών, η ακριβής σύσταση των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σημειώνεται ότι η ροζ κοκαΐνη (tusi), ένα επικίνδυνο μείγμα συνθετικών ουσιών που δεν περιέχει συνήθως καθαρή κοκαΐνη, αποτελεί σπάνιο εύρημα στην Κρήτη, όπου οι περιπτώσεις εντοπισμού της από τις Αρχές είναι μέχρι σήμερα ελάχιστες.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ροζ κοκαΐνης βάρους 11,5 γραμμαρίων,

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 27,6 γραμμαρίων και

14 δισκία διαφόρων σκευασμάτων χωρίς την απαραίτητη ιατρική συνταγογράφηση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 32 και 33 ετών, και μία γυναίκα 41 ετών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου και του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων διότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκαν στους αστυνομικούς χωρίς να τους τραυματίσουν.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο και την κατοχή των κατασχεθεισών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.