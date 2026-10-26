Με την απολογία του κατηγορούμενου αρχιδιαιτητή, Ηλία Κορομηλά, συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ.

Μετά την απόφαση να οδηγηθούν στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε ο αρχιδιαιτητής, στον οποίο αποδίδονται 9 πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ προκειμένου να ωφεληθεί ο Προμηθέας Πατρών και άλλες ομάδες και στο σπίτι του βρέθηκαν 102.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, ειδικός σε θέματα διαιτησίας, φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε καμία αξιόποινη πράξη καθώς πάντα λειτουργούσε εντός των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, για τα οποία διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά.

Πρόκειται, όπως φέρεται να αναφέρει, για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και ακόμη των 70.000 ευρώ με την αιτιολογία ότι δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως τα χρήματα πιστώθηκαν μέσω τραπέζης και στη συνέχεια ο ίδιος προχώρησε σε αναλήψεις λόγω προσωπικών θεμάτων, με στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του στο πλαίσιο της ανάκρισης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Απαντώντας σε όσα καταγγέλλει Ουκρανός διαιτητής ότι τον προσέγγισε και του πρόσφερε 10.000 ευρώ, για να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του Eurocup 2021, ο κατηγορούμενος φέρεται να λέει ότι η αναφορά έχει τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και έχει μπει στο αρχείο.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, ενώ σήμερα απολογούνται ακόμη δυο κατηγορούμενοι διαιτητές, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης.