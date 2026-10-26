Τρεις διακινητές παράτυπων μεταναστών συνελήφθησαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στη Ροδόπη και τον Έβρο, καθώς επιχείρησαν να μεταφέρουν συνολικά 12 άτομα στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, επτά άτομα.

Επίσης, λίγες ώρες νωρίτερα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε στην Εγνατία οδό Κομοτηνής-Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρία άτομα.

Η τελευταία περίπτωση έχει να κάνει με διακινητή που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, διότι μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, δύο άτομα. Αρχικά, ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος.

Τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Ιάσμου και Τυχερού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.