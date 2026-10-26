Μία έρευνα περίπου 9 μηνών, που αφορά μία χρονική περίοδο 10 ετών, «έτρεξαν» οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, προκειμένου να φτάσουμε στη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του Mr «Χωριάτικο» και ακόμα 58 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική ομάδα.

Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φέρεται να προκύπτει διασύνδεση με τον Mr «Χωριάτικο» ή «αχυρανθρώπους» του.

Μέχρι στιγμής το χρηματικό ποσό που έχει βρεθεί από τις έρευνες παρουσία εισαγγελέα δεν προκαλεί… ζάλη, καθώς είναι της τάξεως των 250-300 χιλ. ευρώ, ωστόσο, η εκτίμηση είναι πως θα βρεθούν πολύ περισσότερα χρήματα όταν ανοίξουν θυρίδες ή και τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, άλλωστε, ο Mr «Χωριάτικο» ζούσε κατά βάση στο Ντουμπάι και όχι στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να επιχειρούσε να πουλήσει επιχειρήσεις του από τον κλάδο της αρτοποιίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο 58χρονος επιχειρηματίας όσο και τα βασικά στελέχη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας φέρεται να χρησιμοποιούσαν μία ακριβοπληρωμένη κρυπτογραφημένη εφαρμογή για τις συνομιλίες τους. Ο λόγος για το «Sky ECC», με την ΕΛ.ΑΣ. να την εντοπίζει πρώτη φορά πριν από περίπου μία 5ετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε μεταξύ άλλων στη σύλληψη αξιωματικού, ο οποίος κατηγορήθηκε για «συνεργασία» με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής, οι συλλήψεις για την υπόθεση του Mr «Χωριάτικο» ανέρχονται σε 59, ενώ άπαντες αναμένονται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το απόγευμα της Δευτέρας με μία ογκωδέστατη δικογραφία για πάνω από 7-8 αδικήματα.