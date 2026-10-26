Αποκαλύψεις «φωτιά» έρχονται μέρα με τη μέρα στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με «όχημα» το δίκτυο της Pizza Fan.

Οι διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους και ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας πιτσαρίας, είναι αποκαλυπτικοί της δράσης τους.

Σήμερα, Δευτέρα, γύρω στις 10:00 το πρωί, οδηγούνται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν οι δέκα πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και τις φερόμενες παρανομίες που συνδέονται με την αλυσίδα εστίασης.

Για αύριο, Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπόλοιπων 23 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης και φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI αποκάλυψε απάτη με «κερασμένες» πίτσες, αξίας άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικά 23 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αποδείχθηκε από τις έρευνες ότι στα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι, με ενέργειες του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό.

Το ίδιο λογισμικό είχε εγκατασταθεί και στις ταμειακές μηχανές των 106 καταστημάτων της εταιρείας ανά την Ελλάδα, με σκοπό, βέβαια, τη φοροδιαφυγή και τη μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λογισμικό αυτό περνούσε αυτόματα την αγορά της μίας από τις δύο ή τρεις πίτσες, που παραλάμβανε από το κατάστημα ο ίδιος ο πελάτης, ως «κέρασμα», τη στιγμή, όμως, που ο πελάτης είχε πληρώσει το σύνολο του ποσού.

Όπως εξήγησε στην εφημερίδα Realnews αστυνομικός, που έχει γνώση των ερευνών, το κάθε κατάστημα της εν λόγω αλυσίδας απέκρυπτε με τον τρόπο αυτό το 25% του τζίρου του.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ξεκίνησε όταν πρώην εργαζόμενος, ο οποίος απολύθηκε και δεν του αποδόθηκαν μισθοί και πλήρη ένσημα, κατήγγειλε στην Εισαγγελία Αθηνών την απάτη με το παράνομο λογισμικό, με αποτέλεσμα να διαταχθεί άμεσα έρευνα.

Αγωνιούν οι εργαζόμενοι – Συγκέντρωση σήμερα έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι

Την ίδια ώρα, οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι, προμηθευτές και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αγωνιούν για την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, για σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan, στο Χαλάνδρι.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής και οι εργαζόμενοι απαιτούν η εταιρεία να δεσμευτεί άμεσα απέναντι στους εργαζόμενους και το Συνδικάτο για τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο Mega, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ανέφερε πως «πάντα η Πολιτεία παρακολουθεί τις εξελίξεις, το είπε ο πρωθυπουργός, και θα δούμε αν θα χρειαστεί να στηρίξουμε τους εργαζόμενους».