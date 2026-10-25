Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 23-10-2026, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, με συγγενική σχέση μεταξύ τους, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, αναφορικά με τρία άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήρια διαμερίσματα στην περιοχή της Δραπετσώνας, πρωινές ώρες της 23-10-2026, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα επίμαχα διαμερίσματα-ορμητήρια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

907 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

206 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

75 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

16,36 γραμμ. κοκαΐνης,

13 γραμμ. MDMA,

2 ναρκωτικά δισκία MDMA,

φιξάκι με μικροποσότητα κοκαΐνης έτοιμο προς διακίνηση,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος από πλαστικά βαζάκια,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες,

14 φυσίγγια,

σιδερογροθιά και

7 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.