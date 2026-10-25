Τρεισήμισι ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο δίνοντας εξηγήσεις ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος στον οποίο αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος ολοκλήρωσε την απολογία του και αναμένει την απόφαση ανακριτή εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση οδηγήθηκε μαζί με τον επιχειρηματία συγκατηγορούμενο και στενό συνεργάτη του στα δικαστήρια λίγο πριν τις 10 το πρωί της Κυριακής προκειμένου να απολογηθούν μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση, κατά περίπτωση, για δωροληψία και δωροδοκία σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, σύμφωνα με την κατηγορία, προχωρούσε σε πλήρη έλεγχο αγώνων όλων των κατηγοριών, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών που είτε έναντι χρημάτων, είτε με συνεχείς ορισμούς τους σε σημαντικούς αγώνες και επαγγελματική άνοδο, έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του. Σε πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέλυσε τις θέσεις του και προσκόμισε στοιχεία με τα οποία, όπως λέει, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κ. Λιόλιος φέρεται να υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στη δικογραφία που να αποδεικνύει στο στήσιμο αγώνων ενώ αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτύρων που τον έβαλαν στο «κάδρο» σημειώνοντας πως τους έχει καταγγείλει από το 2022.

Η σκυτάλη των απολογιών περνά τώρα στον κατηγορούμενο επιχειρηματία ενώ ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να κλείσει αύριο με τις απολογίες τριών διαιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία οδηγήθηκε στη φυλακή ο διαιτητής Πέτρου Παπαπέτρου ο οποίος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.