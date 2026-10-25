Με τη σύλληψη ενός 18χρονου και ενός 14χρονου, καθώς και εννέα προσαγωγές, ολοκληρώθηκε η αστυνομική επέμβαση για τα επεισόδια που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στα Εξάρχεια.

Είχαν προηγηθεί φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και επίθεση με πέτρες εναντίον πυροσβεστών που κλήθηκαν να τις σβήσουν.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 02:00, ομάδα δέκα περίπου ατόμων έβαλε φωτιά σε δύο κάδους στη διασταύρωση των οδών Μπενάκη και Κωλέττη. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση.

Κατά την άφιξή τους, ωστόσο, τα μέλη της Πυροσβεστικής δέχθηκαν πέτρες από άτομα που βρίσκονταν συγκεντρωμένα στην περιοχή. Στη συνέχεια παρενέβη διμοιρία της αστυνομίας, απομακρύνοντας την ομάδα από το σημείο όπου είχε ξεσπάσει η ένταση.

Παρά την αστυνομική επέμβαση, μικρότερης έκτασης εντάσεις εξακολούθησαν να καταγράφονται στους γειτονικούς δρόμους. Ο συνολικός απολογισμός των ζημιών από τα επεισόδια ήταν φθορές σε έξι κάδους απορριμμάτων, ενώ οι αστυνομικές ενέργειες οδήγησαν στις δύο συλλήψεις και στις εννέα προσαγωγές.