Στις σημερινές απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη επικεντρώνεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, προκειμένου να απαντήσουν στις καταγγελίες για δωροδοκίες και χειραγώγηση αναμετρήσεων.

Η διαδικασία αναμένεται πολύωρη, καθώς το ανακριτικό υλικό περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις, μηνύματα και αναφορές σε παρεμβάσεις στη διαιτησία. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Οι 49 αναμετρήσεις και ο φερόμενος μηχανισμός

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του εντάλματος σύλληψης, η υπόθεση περιλαμβάνει 49 επιμέρους περιπτώσεις, με χρονικό εύρος από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2026.

Αναλυτικά οι 49 αγώνες που ερευνώνται:

Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών, στις 08 Ιουνίου 2016, για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών

Γ.Σ. Φάρος Λάρισας (ΓΣΛ Φάρο) – Άρης, στις 17 Μαρτίου 2018, για την Basket League

Τρίκαλα – Πανιώνιος, στις 10 Απριλίου 2018, για την Basket League

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, στις 03 Μαΐου 2018, για την Α΄ ΕΣΚΑ

Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, για την Α2

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Αιγάλεω, στις 19 Ιανουαρίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική

Καστοριά – Φάρος Λάρισας, στις 09 Φεβρουαρίου 2019, για την Α2

Αταλάντη – ΟΦΗ, στις 17 Φεβρουαρίου 2019, για τη Β΄ Εθνική

Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω, στις 17 Μαρτίου 2019, για τη Γ΄ Εθνική

Χίος – ΟΦΗ, στις 05 Μαΐου 2019, για τη Γ΄ Εθνική

Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας, στις 05 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League

Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 12 Οκτωβρίου 2019, για την Basket League

Προμηθέας Πατρών – Λαύριο, στις 07 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League

Ιωνικός Νικαίας – Πανιώνιος, στις 21 Δεκεμβρίου 2019, για την Basket League

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Μαρούσι, στις 19 Ιανουαρίου 2020, για τη Β΄ Εθνική

Λαύριο – Περιστέρι, στις 01 Φεβρουαρίου 2020, για την Basket League

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020, για το Κύπελλο Ελλάδας

Οι αγώνες του Προμηθέα Πατρών στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το καλοκαίρι του 2020

Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, στις 27 Δεκεμβρίου 2020, για την Basket League

Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών, στις 04 Απριλίου 2021, για την Basket League

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 14 Απριλίου 2021, για την Basket League

Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών, στις 05 Σεπτεμβρίου 2021, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων

Ιωνικός Νικαίας – Άρης, στις 09 Οκτωβρίου 2021, για την Basket League

Αιγάλεω – Πανιώνιος, στις 24 Οκτωβρίου 2021, για τη Β΄ Εθνική

Λαύριο – Ιωνικός Νικαίας, στις 06 Νοεμβρίου 2021, για την Basket League

Δούκας – ΠΑΟ, στις 04 Δεκεμβρίου 2021, για το πρωτάθλημα Εφήβων

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών, στις 22 Ιανουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars

ΠΑΟ – Προμηθέας Πατρών, στις 06 Φεβρουαρίου 2022, για το πρωτάθλημα U18

Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς, στις 13 Φεβρουαρίου 2022, για τη Γ΄ Εθνική

Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας, στις 08 Απριλίου 2023, για την Basket League

Προμηθέας Πατρών – Καλαμάτα, στις 10 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική

Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών, στις 30 Απριλίου 2023, για τη Γ΄ Εθνική

Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014, στις 24 Οκτωβρίου 2024, για τη National League

Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, στις 16 Νοεμβρίου 2024, για την Basket League

Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014, στις 17 Φεβρουαρίου 2025, για τη National League

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, στις 08 Μαρτίου 2025, για την Basket League

Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς, στις 22 Μαρτίου 2025, για τη National League

Αθηναϊκός – ΠΑΟ, στις 23 Μαρτίου 2025, για το πρωτάθλημα γυναικών

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ, στις 23 Μαρτίου 2025, για την Basket League

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, στις 10 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στις 11 Μαΐου 2025, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, στις 14 Μαΐου 2025, για τη National League 2

ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας, στις 20 Οκτωβρίου 2025, για την Elite League

Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄, στις 20 Ιανουαρίου 2026, για τη National League

Προμηθέας Πατρών – Άρης, στις 24 Ιανουαρίου 2026

Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας, στις 21 Φεβρουαρίου 2026, για την Elite League

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στις 29 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Υπατία, στις 30 Μαρτίου 2026, για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός, στις 04 Απριλίου 2026, για την Elite League

Οι καταγγελίες αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων προς διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες, προκειμένου να επηρεαστεί η εξέλιξη ή το αποτέλεσμα αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η έρευνα εκτείνεται από την Basket League και τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι σχολικά πρωταθλήματα. Οι αρχές εξετάζουν εάν λειτουργούσε οργανωμένος μηχανισμός παρέμβασης στους ορισμούς διαιτητών και στα αποτελέσματα, με ανταλλάγματα που, κατά τις καταγγελίες, δεν περιορίζονταν σε μετρητά αλλά περιλάμβαναν και ευνοϊκή επαγγελματική μεταχείριση.

Στο υλικό της δικογραφίας αποδίδεται στον πρόεδρο της ΕΟΚ κεντρικός ρόλος στον φερόμενο μηχανισμό, με επιδίωξη την εξυπηρέτηση αγωνιστικών και διοικητικών συμφερόντων. Ο Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του και πρώην αθλητής, φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο στην υλοποίηση των καταγγελλόμενων παρεμβάσεων. Πρόκειται για ισχυρισμούς του κατηγορητηρίου, τους οποίους οι δύο καλούνται να αντικρούσουν.

Η υπεράσπιση μιλά για σκευωρία

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται πλήρως τις κατηγορίες. Ο συνήγορός του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με επηρεασμό αγώνων και ότι η εμπλοκή του βασίζεται σε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων. Η υπεράσπιση προβάλλει επίσης τις προηγούμενες δικαστικές αντιδικίες του προέδρου της ΕΟΚ με καταγγέλλοντες, επικαλούμενη μηνύσεις που είχε υποβάλει για εκβίαση και άλλα αδικήματα.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο κ. Παπαϊωάννου αμφισβήτησε και τον τρόπο παρουσίασης των μηνυμάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί, υποστηρίζοντας ότι αποσπάσματα συνομιλιών δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα. Παράλληλα, η πλευρά Λιόλιου έχει ζητήσει να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας: ο πρόεδρος και ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των διαιτητών.

Αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπερασπιστική του γραμμή, να κρατήσει και ο επιχειρηματίας.

Νέες καταθέσεις και έλεγχος περιουσιών

Το πεδίο της έρευνας ενδέχεται να διευρυνθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και αναπαρήγαγαν ελληνικά μέσα, τουλάχιστον 11 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ τους διαιτητές και παράγοντες, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν. Η αναφορά των ονομάτων τους στη δικογραφία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες.

Παράλληλα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξετάζει περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και δηλώσεις πόθεν έσχες. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, οι έλεγχοι θα καλύψουν και άλλους παράγοντες της καλαθοσφαίρισης που δεν περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη δικογραφία.

Σε ξεχωριστό επίπεδο, παραμένει σε ισχύ η προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΕΟΚ. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έχει ζητήσει δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026, καθώς και έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος των έξι απολογιών

Η διαδικασία άρχισε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά από απολογία σχεδόν εννέα ωρών. Στην κατοικία του είχαν εντοπιστεί 820.000 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται τις καταγγελίες για δωροδοκία και υποστηρίζει ότι το ποσό προέρχεται από νόμιμα επαγγελματικά και οικογενειακά εισοδήματα, προσκομίζοντας στοιχεία για συνολικά εισοδήματα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες της διεθνούς διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχα, του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και του πρώην διαιτητή και μέλους της ΚΕΔ Τάσου Πηλοΐδη. Παράλληλα με τις απολογίες, η ανάκριση συνεχίζεται με την αξιολόγηση των καταθέσεων και των οικονομικών ευρημάτων.