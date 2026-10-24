Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταθέσεις μαρτύρων να περιλαμβάνουν αναφορές σε συναντήσεις με διαιτητές, παλαιότερη δραστηριότητα στον χώρο του στοιχήματος, αλλά και τη φράση «πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021, για τις ανησυχίες του σχετικά με τον ρόλο του Γιώργου Μαυραγάνη και του Ηλία Κορομηλά.

Η συνάντηση του 2021 και η αναφορά σε «δικό μας στρατό»

Σύμφωνα με την κατάθεση, τον Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΚ, με αντικείμενο ζητήματα διαιτησίας. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι στη συζήτηση εκφράστηκαν ανησυχίες για τις συχνές συναντήσεις διαιτητών με τους Μαυραγάνη και Κορομηλά, ενώ έκανε αναφορά και στο γεγονός ότι ο πρώτος είχε στο παρελθόν στοιχηματική εταιρεία.

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται και η φράση που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχε χρησιμοποιήσει ο Μαυραγάνης σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με άλλο πρόσωπο: «Χρήστο, πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό».

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος απάντησε στις ανησυχίες τους, λέγοντας πως ο Μαυραγάνης είχε κλείσει την παλαιότερη στοιχηματική εταιρεία του, διέθετε γνώση του χώρου λόγω της αθλητικής και διοικητικής του εμπειρίας και είχε καλές προθέσεις. Για τον Ηλία Κορομηλά, φέρεται να ανέφερε ότι ελεγχόταν διαρκώς στην Ελλάδα και δεν έκανε κάτι επιλήψιμο.

Η κατάθεση για τις διακοπές στο Costa Navarino

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η κατάθεση του Βαγγέλη Τσάπα, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, ο οποίος περιέγραψε συνάντηση τον Ιούνιο του 2021 στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, παρουσία του Βαγγέλη Λιόλιου και του Ηλία Κορομηλά.

Όπως κατέθεσε, του ζητήθηκε να οργανώσει διακοπές στο Costa Navarino για τον διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, αξιοποιώντας τις προσωπικές του σχέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έξοδα θα αναλάμβανε ο Λιόλιος, καθώς ο Προμηθέας συμμετείχε στο EuroCup και επιθυμούσε να διατηρεί καλές σχέσεις στην Ευρώπη, αλλά και να βοηθήσει την Ελληνίδα διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος της κατάθεσης του Τσάπα και εντάσσονται στο πλαίσιο της υπό διερεύνηση υπόθεσης.

Η καταγγελία για τον Γιώργο Μπόγρη και τις τεχνικές ποινές

Ο Βαγγέλης Τσάπας φέρεται επίσης να περιέγραψε περιστατικό που αφορούσε τον τότε παίκτη του Προμηθέα, Γιώργο Μπόγρη. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Μαυραγάνης επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του μετέφερε ότι ο πρόεδρος ήθελε να απομακρυνθεί ο παίκτης από την ομάδα, ζητώντας του να κάνει ό,τι μπορούσε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σε επόμενη συνάντηση, ο Μαυραγάνης τού έδειξε το συμβόλαιο του Μπόγρη και αναφέρθηκε σε υψηλό πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβληθεί εάν ο παίκτης συγκέντρωνε συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών. Κατά την ίδια κατάθεση, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος τότε ήταν ενεργός διαιτητής και σήμερα είναι σύμβουλος της ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας, φέρεται να του είπε: «Κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Ο Μπόγρης δέχθηκε τεχνικές ποινές, ενώ σε διαδικτυακή εκπομπή των Betarades αναφέρθηκε και σε περιστατικό από αγώνα της Β’ Εθνικής ανάμεσα στον Αμύντα και το Φάληρο. Όπως δήλωσε, η Βασιλική Τσαρούχα τού χρέωσε πέντε φάουλ μέσα σε έξι λεπτά, στο τρίτο δεκάλεπτο, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρινόταν στη συνήθη αγωνιστική του εικόνα.

Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Το βράδυ της Παρασκευής, μετά από απολογία που διήρκεσε περισσότερες από οκτώ ώρες, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος του, Ορέστης Γεωργιάδης, αμφισβήτησε την ισχύ του κατηγορητηρίου, χαρακτηρίζοντάς το «σαθρό», και ανακοίνωσε ότι η υπεράσπιση προτίθεται να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εντός δέκα ημερών.

Στη δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, περιλαμβάνονται καταθέσεις παραγόντων και διαιτητών, καθώς και μηνύματα που εξετάζονται από τις Αρχές. Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε μήνυμα που αποδίδεται στον πρόεδρο της ΕΟΚ και το οποίο φέρεται να δείχνει ότι γνώριζε ορισμούς διαιτητών πριν αυτοί ανακοινωθούν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των Ηλία Κορομηλά, Τάσου Πηλοΐδη και Βασιλικής Τσαρούχα.

Σύμφωνα με όσα αναμένεται να υποστηρίξει η πλευρά Λιόλιου, ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα αρνηθεί τις κατηγορίες και θα αμφισβητήσει την αξιοπιστία των βασικών μαρτύρων. Κατά την ίδια γραμμή υπεράσπισης, δεν υπάρχει μήνυμα ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έδωσε εντολές για χειραγώγηση αγώνων. Αναμένεται επίσης να επικαλεστεί ότι είχε καταγγείλει ορισμένα από τα ίδια πρόσωπα ήδη από το 2022 και ότι η αποχώρηση του Γιώργου Μπόγρη από τον Προμηθέα οφειλόταν σε διαφορετικούς λόγους, όχι στις τεχνικές ποινές που περιγράφονται στις καταγγελίες.

Βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι η ιδιότητα του προέδρου της Ομοσπονδίας δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Επεκτείνεται η έρευνα και σε άλλα αθλήματα

Παράλληλα, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί πέρα από τους έξι κατηγορουμένους και σε άλλους παράγοντες του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο μικροσκόπιο μπαίνει ευρύτερα ο επαγγελματικός αθλητισμός και ειδικότερα τα αθλήματα στα οποία διεξάγεται στοιχηματισμός, μεταξύ αυτών και το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχεδιάζεται η αξιοποίηση ειδικού αλγορίθμου για τον εντοπισμό ύποπτων στοιχηματικών κινήσεων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Εφόσον εντοπίζονται τέτοιες ενδείξεις, θα ενεργοποιούνται έλεγχοι σε περιουσιακά στοιχεία, δηλώσεις πόθεν έσχες και συναλλαγές.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται από μάρτυρες και ενδέχεται να κληθούν από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Η εξέλιξη της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των στοιχείων και των καταθέσεων.

Τέλος, αναμένονται αποφάσεις της Επιτροπής Παιγνίων σχετικά με τους αγώνες που περιλαμβάνονταν στο στοίχημα και το ενδεχόμενο να υπήρξε ασυνήθιστα μεγάλος στοιχηματισμός σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις.