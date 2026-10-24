Με ταχυδρομικά δέματα φέρεται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης τρεις ημεδαποί, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες, 18 και 24 ετών και μία 21χρονη γυναίκα), μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης με ταχυδρομικά δέματα.

Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός δύο νάιλον συσκευασιών, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 460 γραμμαρίων, καθώς και επτά νάιλον συσκευασιών με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 700 γραμμαρίων, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου εισαγγελέα, αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 24χρονος.

Ειδικότερα, ο 18χρονος συνελήφθη αφού παρέλαβε από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών το δέμα, ενώ ο 24χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμενε την παραλαβή του δέματος σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 21χρονη, ενώ με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR» του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.000 γραμμαρίων, η οποία επρόκειτο να παραδοθεί σε θυρίδα για λογαριασμό του 24χρονου.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.461,6 γραμμαρίων και κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους 700 γραμμαρίων,

δύο γυάλινα βαζάκια που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 6,7 γραμμαρίων,

πλαστική συσκευασία με κάνναβη σε μορφή πάστας, βάρους 1 γραμμαρίου, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

απόκομμα χαρτιού στο οποίο αναγραφόταν ο κωδικός παραλαβής του επίμαχου δέματος,

ηλεκτρική μηχανή μέτρησης χρημάτων,

πλαστική συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

έξι πλαστικές συσκευασίες κενού περιεχομένου,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

3.480 ευρώ, καθώς και

δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής ομάδας.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.