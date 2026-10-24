Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου 2026, στη Μεσσηνία, 46χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εγκατάσταση φυτείας και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ανάλυση και διασταύρωση δεδομένων, από την περαιτέρω αξιοποίηση των οποίων κατέστη δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης της φυτείας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου 2026, κατελήφθη ο 46χρονος εντός ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου το οποίο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο καταστήματος, να κατέχει 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή αποξηραμένου φυτού, με σκοπό τον δειγματισμό σε υποψήφιους αγοραστές.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,15 έως 1,70 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσε ο κατηγορούμενος.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία του 46χρονου και στον χώρο φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

505 δενδρύλλια κάνναβης,

50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (παπάδες),

12.000 ευρώ,

αεροβόλο πιστόλι,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

αυτοκίνητο και

εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Όπως υπολογίζεται, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, των δενδρυλλίων κάνναβης που εκριζώθηκαν, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.